El increíble récord de Stephen Curry: metió 105 triples consecutivos en cinco minutos

Básquetbol

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Si hay algo que no se discute en la NBA es la excelente precisión que tiene Stephen Curry a la hora de meter triples. Pues el mismo jugador de los Golden State Warriors se encargó de mostrar la facilidad que tiene para convertir desde el perímetro.

Se viralizó un video en el que se ve a Curry meter 105 triples consecutivos durante un período de casi cinco minutos. Fue en la previa al juego con los Chicago Bulls y generó que muchos hinchas y protagonistas del básquetbol se refirieran a este hecho.

5+ minutes without a miss.



Stephen. Curry. pic.twitter.com/8DV0z5gtib — Golden State Warriors (@warriors) December 26, 2020

Uno de los que tomó la palabra fue el entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr: "Pienso que su récord anterior era de 77. Esto fue una locura. No sé si siga existiendo el libro Guinness de Récords. Era uno de mis libros favoritos cuando era un jovencito. Si sigue existiendo, esto debería quedar en el libro, porque aparentemente tenemos evidencias".

El asistente del DT de los Warriors, Bruce Fraser, marcó su asombro: "Fue increíble. Ciento cinco triples seguidos. Yo sabía que ya era algo especial conseguir unos 30. Simplemente asombroso". Otro fue su compañero de equipo Draymond Green, que no estuvo en el campo de juego para presenciar ese hecho.

"No tengo duda alguna de que lo hizo. No necesito mirar un video para ver cómo entraron los balones en la cesta ni nada así. Como siempre he comentado, creo que él es el mejor disparador que haya jugado este deporte", expresó Green.

Curry buscará en su próximo partido su triple número 2500 en toda su carrera y, de esta manera, alcanzar a Ray Allen y Reggie Miller como los únicos jugadores que llegaron a esa marca. que han logrado ese hito. El basquetbolista de 32 años está a un solo triple de eso.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy