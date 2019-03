El hijo de Beckham feliz por conocer a Torreira: “Un día que nunca olvidaré”

Arsenal derrotó al Manchester United 2-0 este domingo en condición de local por la fecha 30 de la Premier League. Con goles del suizo Granit Xhaka y el gabonés Pierre Aubameyang, el elenco de Unai Emery le arrebató el cuarto puesto al de Ole-Gunnar Solskjaer con dos puntos de ventaja y se metió en zona de clasificación a la Champions League.

Lucas Torreira no fue de la partida por estar suspendido, luego de recibir tres fechas de suspensión por la tarjeta roja sufrida en el 1-1 clásico frente al Tottenham Hotspur, y observó el encuentro desde la tribuna del Emirates Stadium junto a un hincha especial.

Romeo Beckham, joven de 16 años que es hijo del ex futbolista David Beckham y la diseñadora y ex cantante Victoria Adams, vivió una tarde perfecta al ver ganar al equipo del que es hincha y conociendo además al mediocampista uruguayo, uno de los jugadores que en poco tiempo se ganó el cariño de los fanáticos.

Tal como reflejaron ambos en sus publicaciones en Twitter e Instagram, Torreira y Romeo Beckham vieron el partido juntos. “Feliz por la victoria y por el excelente desempeño de mis compañeros”, escribió el de Fray Bentos, y valoró que le dio “buena suerte haber visto el partido con Romeo Beckham”. “Me gustaría tenerlo como hincha de la selección uruguaya”, agregó, y le regaló la número 14 de la Celeste.

Beckham, que practica tenis y además se dedica al modelaje, agradeció públicamente por el obsequio y agregó: “qué gran día y gran resultado. Un día que nunca olvidaré”. Si bien su padre fue ídolo en el Manchester United, él siempre demuestra su fanatismo por el Arsenal.

So happy for the win and for the outstanding performance of my teammates!

Having also brought good luck watching the match with @romeobeckham

I would like him as new Uruguayan national team supporter ???? ???? ...#ComeOnGunners??#LT11 pic.twitter.com/j5Gd9WK51t