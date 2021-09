El filipino Manny Pacquiao anunció su retiro del boxeo: “Mi tiempo ha terminado”

La leyenda filipina del boxeo Manny Pacquiao, campeón mundial en ocho categorías, anunció este miércoles que cuelga los guantes, en la "decisión más difícil" de su vida tras 25 años de exitosa carrera.

El púgil y senador, de 42 años, tiene la mira puesta en una candidatura presidencial para reemplazar al mandatario Rodrigo Duterte en las elecciones de 2022.

"Es difícil para mí aceptar que mi tiempo como boxeador ha terminado", dijo en un video colgado en Twitter que rápidamente se volvió viral. "Hoy anuncio mi retirada".

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA