El exfutbolista del Ajax, Abdelhak Nouri, logró despertarse del coma tras casi tres años

“Está despierto, duerme, come, eructa, pero no se levanta de la cama”, dijo el hermano del exfutbolista del Ajax.

Abdelhak Nouri, exjugador del Ajax, logró despertarse del coma después de casi tres años. La situación surgió en julio de 2017 cuando, en pleno partido de pretemporada, sufrió daños cerebrales permanentes.

Ajax jugaba un amistoso ante el Werder Bremen y a los 71' Nouri se cayó al suelo. Esto se debió a que sufrió una arritmia y le provocó al jugador, que tenía 21 años en ese entonces, entrara en estado de coma.

El 26 de marzo de 2020 logró despertarse del coma, según informó Abderrahim, el hermano del exfutbolista, en De Wereld Draait Door, programa de la televisión holandesa.

"Está despierto, duerme, come, eructa, pero no se levanta de la cama. En los buenos tiempos, hay una forma de comunicación, por lo que mueve las cejas, aunque simplemente no puede soportarlo por mucho tiempo", dijo el hermano.

Tras esa situación los hinchas del Ajax se arrimaron a los familiares más cercanos del futbolista para darle todo su apoyo en ese duro momento del coma. Incluso algunos de sus excompañeros usaron la camiseta número 34, la que utilizaba el futbolista holandés de origen marroquí.

Abdelhak Nouri surgió de las inferiores del Ajax y, por lo tanto, compartió cancha con varios jugadores que llegaron a la semifinal de la última Champions League con el conjunto holandés. Entre ellos están: Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Donny Van de Beek o Hakim Ziyech.

