El engaño de Marcos Llorente para pedirle matrimonio a su pareja en el Wanda Metropolitano

Marcos Llorente quiso sorprender a su pareja, Patricia Noarbe, para pedirle matrimonio y vaya si lo consiguió. El jugador del Atlético de Madrid le pidió a su mujer que lo acompañara al Wanda Metropolitano ya que le iban a realizar un homenaje por su gran temporada donde se consagró campeón de la Liga de España junto a los uruguayos Luis Suárez, José María Giménez y Lucas Torreira.

Durante una entrevista falsa que le hicieron a Llorente junto a Noarbe, vieron un video de los grandes momentos del extremo con la camiseta del Atlético de Madrid y la selección de España a lo largo de la temporada 2020/2021.

Sin embargo, en un momento el periodista dijo de ver un vídeo "sobre las cosas que de verdad importan". Entonces comenzaron a aparecer fotos de la pareja en la pantalla del Wanda Metropolitano y Llorente se agachó, mostró un anillo y le pidió matrimonio a Noarbe, quien aceptó.

Ni bien terminó esto, aparecieron varios familiares y amigos de la pareja para poder festejar esta propuesta inesperada por Noarbe, que se la vio muy emocionada.

"Marcos me dijo que el día que me pidiese matrimonio iba a ser el día más feliz de mi vida, y ese día fue ayer. Yo se supone que iba a un pequeño homenaje para Marcos en el Wanda y acabé viviendo algo tan especial que todavía no me puedo ni creer, con la persona más increíble que he conocido nunca", escribió la influencer en su cuenta de Instagram.

