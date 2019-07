El emotivo beso de las tenistas novias tras el partido que las enfrentó

Alison Van Uytvanck y Greet Minnen se conocieron en la práctica del deporte blanco, y llevan ya tres años como pareja. Recientemente, se convirtieron en la primera dupla abiertamente homosexual en participar en modalidad de dobles en el torneo de Wimbledon. Ahora, en el torneo de Karlsruhe, Alemania, las belgas se vieron enfrentadas. El partido se saldó con victoria de Alison por por 6-4, 1-6 y 6-1, pero más allá del resultado, la imagen del partido fue el emotivo abrazo con el que cerraron el match.

