El cruce entre Luis Suárez y Antonio Rudiger por un pellizcón generó polémica y bromas

La pobre actuación del Atlético de Madrid en su derrota 1-0 a manos de Chelsea por la ida de los octavos de final de la Champions League en Rumania tuvo muchas repercusiones a nivel mediático. El que hizo más ruido fue el dato de que no remató al arco en los 90 minutos.

Además, ya se habla de una racha negativa de Luis Suárez, quien no convirtió en los últimos cuatro partidos oficiales, y que además estuvo involucrado en un roce normal de partido que se magnificó por la atención que desde las cámaras se pone sobre él.

Mientras intentaba sin éxito evitar que la pelota se fuera por la línea de fondo ante la presencia de Antonio Rudiger, el uruguayo pellizcó en la pierna izquierda al defensor alemán sin que lo vieran el árbitro germano Felix Brych y el segundo asistente Stefan Lupp.

El pellizcón fue casi imperceptible en tiempo real y al defensor del Chelsea no le gustó nada, por lo que se enfrentaron con los rostros muy cerca y gesto poco amistoso. El juez advirtió a los dos pero no mostró tarjetas.

Medios ingleses aprovecharon la situación para cargar las tintas sobre un viejo conocido al que ya criticaron durante su etapa en el Liverpool, donde fue sancionado por morder a Branislav Ivanovic en 2013 y antes por los nunca comprobados dichos racistas a Patrice Evra.

Distinta fue la interpretación de dos ex jugadores de la selección inglesa. Joe Cole, quien jugó siete años en el Chelsea y hoy es panelista en BT Sports, recordó la fama de mordedor del uruguayo: “Si rezongas a tus hijos y pasan de morder a pellizcar, lo estás haciendo bien”.

Otro que opinó fue Rio Ferdinand, quien era compañero de Evra en el Manchester United cuando se dio el polémico episodio y luego le retiró el saludo al uruguayo, por quien dijo en su momento haber “perdido el respeto”. “¿Bicho es la palabra correcta? El árbitro nunca lo va a ver porque está mirando sus caras, pero el daño real lo hace abajo. Es como en la calle”, dijo.

#rudiger man of the match. Suarez and felix were on his pockets ?????????????????? pic.twitter.com/msmIYntvPf

Luis Suarez & Antonio Rüdiger got in each other's face during the final minutes of Atletico Madrid vs. Chelsea ?? pic.twitter.com/5pSOB1js0S #ATMCHE