El consejo de Emmanuel Gigliotti a alumnos de UTU: "Es fundamental que estudien"

"Afuera no son todos gente buena y tenemos que estar atentos. La mejor manera de afrontar esas cosas es estudiando", dijo el argentino.

El delantero argentino de Nacional, Emmanuel Gigliotti, brindó un mensaje motivacional a alumnos de liceos que participan del "Campeonato de Valores y Convivencia" que organiza la Fundación Nacional.

Los estudiantes compartieron una jornada con el presidente José Fuentes y con los jugadores Sergio Rochet, Mathías Laborda, Alfonso Trezza y Emmanuel Gigliotti, quienes dialogaron con los jóvenes.

El argentino les comentó que se tienen "que preparar realmente, porque no todos de ustedes van a llegar. Ojalá que lleguen los tres, pero hay un montón de chicos que están entrenando y no llegan. Entonces hay que salir preparado a la vida también".

"Y los que tienen la suerte de llegar a jugar al fútbol, también tienen que estar preparados, porque hoy el fútbol requiere muchas más capacidad para pensar y resolver una jugada, para tener trato con los dirigentes, con los representantes, con un montón de gente que hay alrededor del fútbol", añadió Gigliotti.

"Es fundamental que estudien", afirmó, y siguió: "Tenemos que prepararnos siempre, y los que no están jugando, también. Capaz que me equivoco, pero afuera no son todos gente buena y tenemos que estar atentos. La mejor manera de afrontar todas esas cosas es estudiando, aprendiendo, educándonos".

"Prepárense, aprovechen que tienen la posibilidad de tener gente, educadores, profesores que les quieren enseñar. No siempre pasa también que tienen ganas de ayudarnos. Aprovechen, valoren lo que tienen. Estudien, crezcan, después la cosa afuera no es tan fácil, no es tan linda, pero tienen que estar preparados", concluyó.

