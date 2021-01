El castigo a Edinson Cavani desde una visión inglesa: “absolutamente ridículo”

La visión respecto a la sanción impuesta por la Football Association (FA) inglesa a Edinson Cavani es casi unánime en América Latina y encuentra detractores en el resto del mundo. Entre ellos, un escritor inglés que actualmente vive en Punta del Este y sigue trabajando como corresponsal para su país.

Shaun Lawson, autor del libro ‘How Britain Lost The Plot’ (Cómo Gran Bretaña perdió la trama), utilizó su cuenta de Twitter para tildar de “absolutamente ridículo” el castigo que se le impuso al delantero del Manchester United, quien fue suspendido por tres cotejos y multado con 100.000 libras.

“La arrogancia y la ignorancia del imperialismo cultural británico”, escribió Lawson, quien considera que la cultura uruguaya y de gran parte de América Latina y España es “más cariñosa, cálida, orientada a la familia y la comunidad, menos presumida, menos arrogante, menos hipócrita y menos fácil de ofender” por el uso de palabras como “flaco”, “gordo”, “narigón”, “pelado” o “negro” entre amigos para referirse a sus pares.

“Imagine un país cuya cultura futbolística adora a los pequeños ingleses codiciosos y desagradables como Sam Allardyce o Harry Redknapp; cuyo gobierno racista hace cosas racistas todos los días; y suspende a los futbolistas por ser amigables con sus amigos. Qué broma absoluta”, añadió.

“¿Mi consejo para cualquier futbolista del mundo hispanohablante? No juegues en Inglaterra. Ningún país en el fútbol está más lleno de sí mismo, más lleno de mierda, o menos interesado en abrir su mente y comprender a los demás”, concluyó.

These are all symptoms of a culture which is:



- Much more affectionate

- Much warmer

- Much more family and community oriented

- Much less snooty

- Much less arrogant

- Much less hypocritical

- Much less easily offended.



Fog in Channel. World cut off.