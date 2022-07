El casi gol más insólito del año ocurrió en Canadá. Pasarán décadas para igualarlo

Un tal Valour le ganó 1-0 a HFX Wanderers como local en una partido de la Canadian Premier League, máxima categoría del fútbol canadiense. Se trata de torneo al que jamás se le dedicó una sola línea en este portal y que seguramente no vuelva a aparecer.

El motivo de esta noticia no es el gol de Moses Dyer a los 84’ ni el quinto puesto que alcanzó el equipo ganador entre ocho participantes, sino una situación propicia de gol que insólitamente no terminó en la red y estará entre los mejores bloopers del año.

Alessandro Riggi llegó exigido a definir ante el arquero Christian Oxner, pero pudo hacerlo de todos modos. La pelota se metía mansita, hasta que un compañero quiso garronearle el gol y terminó evitándolo. William Akio, en su afán por tocar el balón en la línea, logró lo que parecía imposible; despejarlo.

Algunos jugadores del Valour reclamaron al juez de línea que la pelota había entrado, pero no tenían razón. Otros fueron a increpar a Akio, quien de forma poco entendible evitó el 1-0 de su propio equipo. A los 54’ lo sustituyeron y media hora después cayó el gol del triunfo.

WHAT DID WE JUST WITNESS!? ??



One of the most bizarre sequences in soccer history, as this player celebrates a "goal" too early and kicks the ball into the sky BEFORE it fully crosses the line ??#FIFA22 | #FUT | #soccer pic.twitter.com/JdTrfaE0ss