El basquetbolista Javier Crócano recibió un balazo tras resistirse en un asalto

Javier Crócano, basquetbolista de 34 años y 1.94 de estatura, fue víctima de un balazo que no produjo lesiones graves este martes de noche, cuando intentaron rapiñarlo en el barrio de La Unión. La fortuna jugó de su lado y pudo contarlo al programa ‘Puro básquetbol’ de Sport 890, aunque sólo por una cuestión de puntería y azar no terminó en tragedia.

“Más o menos a las 20 horas iba caminando por la zona de 8 de Octubre y Pan de Azúcar, por la calle de abajo, que no sé cómo se llama. No había nadie. En eso vi a un loco de pasamontañas y un arma. Me pidió el celular y la billetera, me golpeó con el arma y me arrancó el celular”, narró.

“Empecé a caminar con el loco. Él me apuntaba y yo me protegía. ‘Dame la billetera o te quemo’, me dijo. Yo no sabía si no me iba a tirar igual aunque le diera todo. En un bolsillo tenía la billetera y en el otro, papeles. Saqué los papeles y vi que dejó de apuntarme. Ahí lo ataqué, le agarré la mano, forcejeamos y fuimos al suelo. Ahí salió un disparo que me entró en el hombro izquierdo y salió. Quedé sordo en el momento porque fue de al lado”, relató.

“Seguí forcejeando hasta que logré que tirara el arma. Ahí él salió corriendo y me quedé con el arma. Sé que fue una locura de mi parte pensándolo en frío. Se dio todo muy rápido y no lo pensé”, reconoció, y dijo no haberse dado cuenta del impacto de la bala en el momento más allá de una sensación de “quemazón”. De hecho, creyó que apenas lo había rozado.

“Salió una señora de su casa, me tiró una toalla y llamó a la policía, que llegó en cinco minutos y me llevó al Hospital Americano. Me hicieron placas y vi el agujero de entrada y salida, pero por suerte la bala no tocó nada. Los médicos me atendieron muy bien y enseguida, y notaron que tenía movilidad en el hombro. Me mandaron una crema curativa, que por lo que me dijeron hará que eso cierre solo, y me dieron el alta anoche”, agregó.

Crócano, quien jugó el Metro 2019 en 25 de Agosto y después no ha vuelto a competir oficialmente en el básquetbol capitalino, había acordado para jugar la Liga Regional de básquetbol de Soriano en Bella Vista de Dolores, pero el torneo se canceló por el coronavirus. Hoy, tras un mal trago que pudo haber sido trágico, está pronto para volver al ruedo.

