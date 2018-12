El Chino Recoba cantó junto a sus hijos una canción para la madre de ellos

Fútbol uruguayo

"Pequeño regalito con muchísimo amor de nosotros 3", tuiteó el Chino Álvaro Recoba junto a un video especial. Se trata de una sorpresa que preparó con sus dos hijos para la madre de ellos, esposa del Chino desde hace 21 años.

El 18 de diciembre, el jugador había tuiteado una foto por el aniversario del casamiento de ambos junto al mensaje: "Hace 25 años no se me pasaba por la cabeza que fueras la persona que me cambiara la vida para siempre. Hoy, 21 años después reagradezco por todo lo que me das día a día madraza, esposa, mi luz de acá al final. No cambies jamás, te amo".

Pequeño regalito con muchísimo amor de nosotros 3. Nata, Jere ???

Cómo está mi look?? ???? pic.twitter.com/GaYY9tVUEJ — Álvaro Recoba (@Chino_Recoba20) 23 de diciembre de 2018