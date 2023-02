Eduardo Espinel previo al partido con Nacional: “Si es todo normal, tenemos chances”

Fútbol uruguayo

Eduardo Espinel, entrenador de Cerro Largo, ya palpita el partido del viernes ante Nacional en el Gran Parque Central y valora el triunfo del debut ante River Plate por 2-1 en Melo, donde le empataron en el tiempo adicional y terminó ganando pasada la hora. “Queremos hacernos fuertes y que en el Ubilla le cueste al rival”, contó a Los titulares de Radio 1010 AM.

“Pudimos ganarle a un equipo que está haciendo bien las cosas con el Chavo [Gustavo Díaz], con el plantel que tiene y con la temporada pasada que hizo. Veníamos haciendo un partido correcto y no se veía que pudieran hacernos daño, pero con un tiro libre que fue un golazo parecía que terminaba así. Cuando te anotan en la hora el equipo tiende a ponerse mal, pero hay que destacar a los jugadores porque no les afectó y salieron adelante a buscar el segundo gol”, ponderó.

Consultado por Tiago Galletto, quien marcó el segundo gol ante River Plate, club que cedió al jugador al equipo arachán con la condición de que no jugara cuando les tocara enfrentarse, explicó que preguntó a los directivos de su club en la previa y “nadie dijo que no pudiera jugar”. “Si había algo firmado para que no jugara, tenía que dudar. Le pregunté a Tiago y me dijo que no. Entiendo que esas cosas se estilan cuando el club de origen le sigue pasando el sueldo, pero no es el caso”, dijo.

De cara a lo que viene frente a Nacional, dijo que espera contar con todo el plantel aunque tiene “un poco tocado a Mauro Estol por un golpe fuerte que lo ha hecho trabajar diferenciado”. “El resto del plantel está a la orden y podríamos contar con casi todos”, señaló.

El partido con Nacional

De los tricolores, dijo que son “grandes candidatos a ganar el Campeonato Uruguayo, como todo equipo grande, porque tienen individualidades de mucho peso”. “Me preocupan muchas cosas, pero principalmente el juego ofensivo y las variantes que tiene. Con Gastón Pereiro trajo una jerarquía extraordinaria y es de los jugadores más talentosos en nuestro fútbol”, agregó.

“Sabemos lo que es la dupla Fagúndez-Gigliotti y nos preocupa todo el poderío ofensivo que tiene Nacional. Confiamos en nuestro trabajo y vamos con las ganas, primero, de ser competitivos. Tenemos que serlo todos los partidos, y después vemos para qué estamos. Debemos ser un equipo que intente jugar a algo con una forma de trabajar durante todo el partido para ganarlo”, añadió.

Dijo estar preocupado “por todo lo otro” que rodea al partido de viernes en el Gran Parque Central porque “el ambiente del fútbol está tensionado por todo lo que está pasando”. “Las tensiones políticas hoy le han ganado a lo deportivo. Parece que fuera más importante un cargo político que preparar a un equipo para un partido y ganarlo deportivamente. Eso sí me preocupa. Ojalá que sea todo normal. Si es todo normal, tenemos chances”, añadió.

Respecto al VAR, dijo que “es una herramienta muy útil pero todavía no la sabemos usar, o no nos ponemos de acuerdo en cuándo usarla y los criterios son diferentes”. “Si lo usaran bien, estaría de acuerdo. En la primera fecha ya fue muy discutido y las acciones dudosas prácticamente no se miraron. Todavía no me cierra, o capaz que no lo entiendo”, concluyó.

