Eduardo Espinel: "Nacional es el equipo que mejor está jugando y tiene otro ritmo"

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El entrenador de Plaza Colonia, Eduardo Espinel, anticipó el duelo de este sábado ante Nacional en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Intermedio y aseguró: "sera complicadísimo".



Espinel, entrevistado en Sport 8.90 AM, analizó el duelo con Nacional de este sábado y mencionó: “tenemos un viajecito de arena gruesa como se dice, jugamos ante un rival que hoy es el equipo del fútbol uruguayo que mejor está jugando. Quizás también es el que tiene el mejor plantel, está con energía positiva y con otro ritmo”.

“Eso se suma a nuestro momento con todas las dificultades que hemos tenido esta semana, donde hemos tenido algunos problemitas y estamos complicados hasta para completar el plantel por diferentes lesiones y porque se han ido Vitão y Derlis Mereles”, dijo más tarde y amplió: “estos son los partidos que, para uno como entrenador y para el jugador, sirven para demostrar que estamos a la altura de lo que estamos jugando”.

“Tenemos un desafío muy difícil, pero lo vamos a encarar tratando de ser competitivos”, dijo el DT de los patasblancas, equipo que está antepenúltimo de la Anual, sumando 17 puntos en lo que va de la temporada luego de haber ganado en tres oportunidades, empatado en ocho y perdido en siete.

Por último, fue consultado sobre si en algún momento pensó en dar un paso al costado y fue clarito: “de mi parte, tirar la toalla nunca, la he peleado desde que me conozco, he hecho de todo para poder estar donde estoy hoy. Claro que si el Chiqui García o Carlos Manta ven que uno como entrenador no puede ayudar al proyecto, tienen carta libre para hacer lo que quieran”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy