Eduardo Ache: “Si alguien de Peñarol no me quiere en la AUF es un orgullo”

“La vida es política” es una frase de cabecera de Eduardo Ache, y seguramente la que mejor lo define. Fue senador, director de Ancap durante el y ministro de Industria, Energía y Minería por el Partido Colorado, y además presidió tres veces a Nacional. Hoy es el representante tricolor en el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol

Este lunes fue el invitado en el programa ‘El dos uno’, de DirecTV Sports, y quitó relevancia a la salida temporal de Nacional de sus cargos en la AUF el año pasado, una medida que se tomó a modo de protesta por los arbitrajes y que hoy ya quedó atrás.

“Hoy lo importante es que Nacional está en el lugar que le corresponde estar. Tuvimos un comienzo de campeonato un poco problemático pero estamos agarrando el sendero que debemos recuperar”, sostuvo, aunque aclaró que no cree que integrar los organismos de la AUF sea lo que haga salir campeón a un club.

“En la AUF no se gana de vivo. Yo no concibo el fútbol uruguayo sin Nacional y Peñarol. Tampoco el fútbol uruguayo somos Nacional y Peñarol”, señaló, y valoró la visión que tienen los hinchas de su persona: “vieron que yo era alguien que peleaba todo. Las batallas no se dan solo para ganar”.

Orgulloso de “haber cambiado la pisada deportiva del club” participando en su vida política desde 1998, dijo también que “es un orgullo” para él si alguien de Peñarol no lo quiere en la AUF, y aclaró que no fue a la inauguración del estadio aurinegro porque no lo invitaron.

En relación al nombre que eligieron los carboneros para bautizar al Campeón del Siglo, dijo que “cada uno se pone el nombre que quiere”. “A mí me dicen turco y soy libanés. No me voy a poner en la interna de Peñarol por el nombre que le pone al estadio. Tengo claro lo que es el rigor histórico y lo que no es el rigor histórico”, señaló.

Reconoció que el tradicional rival “hizo mejor las cosas” antes de 1998, año en el que los tricolores pasaron a predominar “y los resultados están”.

Pero como no todo es enemistad con los aurinegros, dijo mantener una “excelente amistad” con Jorge Barrera, presidente de Peñarol, recordó una anécdota de la vieja dirigencia que involucra a Nassim Ache, otrora vicepresidente de los tricolores.

“Mi papá era diputado del Partido Colorado, y en su momento (Washington) Cataldi (presidente histórico de Peñarol) también era diputado del Partido Colorado, y eran muy amigos. En su momento que Nacional jugó la final de la Libertadores, Cataldi le dijo al viejo: ‘Turco, mirá que si ustedes no actúan les van a arreglar el juez y les van a ganar’. Esa es la relación que tenían”, contó.

Por último, contó una anécdota de Luis Suárez, a quien “embromaban” en sus inicios por las situaciones de gol que malograba. “No le hacés un gol ni al arcoíris”, contó que le decían, aunque luego la cosa cambió. “‘Presidente, hoy voy a hacer un gol y me tiene que pagar el pasaje para ir a ver a mi novia a Barcelona’. Hacía el gol y nos miraba. Buena parte del secreto de Luis Suárez, además de sus condiciones, es su ambiente familiar, ese amor que tiene por su mujer y sus tres hijos”, concluyó.

