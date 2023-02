Eduardo Ache: “Los dichos de Ignacio Ruglio generan violencia y se está equivocando”

Fútbol uruguayo

“Alcanza con ver los estatutos de cada club para ver donde hay o no democracia”, dijo en respuesta a declaraciones públicas de Palma.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Eduardo Ache, respondió a los dichos de Ignacio Ruglio en alusión al “estamos cuidados en la AUF” que mencionó tiempo atrás el neutral, y dijo: “Está generando violencia, sin intención, pero la genera”.

Ache, en una larga entrevista en el programa Súperfutbol Radio (Radio Cristal 14.70 AM), fue consultado sobre las elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol del próximo jueves y comentó: “Las carreras hay que jugarlas y ganarlas. Yo, en su momento, hablé con el presidente de Nacional [José Fuentes] y le comuniqué que iba a salir del Ejecutivo”.

“Siempre entendí la importancia de la continuidad de Ignacio Alonso, y por eso me llena de orgullo la decisión de Nacional, que, como pasó siempre, en los momentos importantes de la historia está del lado correcto”, mencionó, y expresó: “Es innegable el proceso de transformación que se ha realizado, los cambios que se generaron, estar a menos de tres años de terminar el contrato de televisación, la forma que Alonso se plantó y no permitió que se despreciara el producto. Soy un convencido que lo mejor para la AUF es que siga como presidente”.

Las cosas claras

Ache, sobre la posición de Peñarol, contraria a la continuidad de Alonso (ya informaron que votarán a Pablo Ferrari) y los dichos de su presidente, Ignacio Ruglio, que hace mención en forma asidua a sus declaraciones diciendo que “Nacional está cuidado en la AUF” (en el programa partidario Pasión Tricolor), no dudó en salir al cruce.

“El presidente de Peñarol no es ningún tonto, tengo un profundo respeto por Ruglio, pero se está equivocando en esto. Está utilizando todo esto para crear una opinión”, comentó, y fue directamente a la nota de donde surge esa frase: “El que haya escuchado el reportaje sabe y se da cuenta que me preguntaron 18 veces y no respondí. La obligación de un integrante del Comité Ejecutivo de la AUF es cuidar a los clubes”.

“Nacional está cuidado y todos están cuidados, esa es nuestra obligación, que las cosas salgan bien”, aseveró, para seguir su replica: “Alcanza con mirar lo números de los últimos seis campeonatos, donde Nacional ganó tres y Peñarol también tres. Todo eso que está diciendo es más político que otra cosa, y no voy a entrar en una discusión tonta”.

“Además, esos dichos generan violencia, es el principal daño que se hace con eso; hay que tener mucho cuidado, porque si mañana pasa algo por algún dicho de esos será responsable por lo que está diciendo. No creo que sea su intención, pero lo está haciendo, y después aparece un loco suelto y comienzan las amenazas”, dijo con firmeza.

“A Peñarol le tengo un profundo respeto, nunca tuve un problema con un presidente de su club, tampoco con Ruglio, pero en el fútbol terminamos diciendo cosas que son un boomerang”, amplió.

“En esto y con la llegada del VAR, ya no se gana más de vivo, se gana siendo mejor en la cancha y la prueba son los números. El que se crea que gana de vivo, no existe, es leyenda popular”, cerró sobre este punto.

Y terminó también contestando algunas declaraciones públicas del presidente de Liverpool, José Luis Palma: “Hace muchos años que estoy en esto. Tengo claro lo que hice y lo que no hice. Lo escuché varias veces desesperado por un debate, y, si es lo que quiere, que sea candidato y debata con Alonso”.

“No voy a entrar en un intercambio con él, no es mi estilo. Lo escuché hablar de otros temas que no vale la pena ni comentar, como por ejemplo la democracia en el deporte, y alcanza con ver los estatutos de cada club para ver dónde hay o no democracia”, culminó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy