Edinson Cavani y una respuesta similar al “hay que preguntarle a Alonso”

“Hay que preguntarle a Alonso” fue una de las frases que dejó la participación uruguaya en Catar 2022. Tras la derrota 2-0 a manos de Portugal, Edinson Cavani respondió con esas palabras, y visiblemente molesto, cuando le preguntaron por el flojo rendimiento de la Celeste.

Este martes, en una extensa nota que brindó a Deportes COPE Valencia, el salteño respondió de una forma similar cuando se le consultó qué le falta a su equipo, evidenciando que aquella respuesta no apuntaba al Tornado en particular, sino a una forma que tiene él de encarar ciertas preguntas.

“La cuestión de los análisis, como he dicho cuando me preguntaron qué le estaba faltando a mi selección, son preguntas que tienen que hacerse al entrenador. Más allá de que yo sea el jugador con más experiencia, soy un compañero de fútbol y tengo que jugar al fútbol. No voy a opinar y a poner a decir que nos falta esto o lo otro”, expresó.

“Dentro sabemos cosas que nos están faltando para poder agarrar el ritmo y la consecuencia de resultados que nos está faltando, pero no me pondría a opinar y a decirte ‘nos falta esto o lo otro’. Eso no me lo tienes que preguntar a mí. Solo queda trabajar. Aunque lo estamos haciendo, hay que seguir trabajar. Se habla, pero a veces es inútil hablar tanto”, agregó.

Respecto a su director técnico, el italiano Gennaro Gattuso, lo definió como “un entrenador pasional, que vive y siente el fútbol”. “Cree en el trabajo, en la mentalidad de los futbolistas y trabaja para que todos podamos seguir su identidad de trabajo y sacrificio”, destacó.

“Ese es nuestro entrenador. Ojalá todos podamos captar el mensaje y aprender cada día de lo que él le ha dado al fútbol y los títulos que le ha tocado ganar, que seguramente no han sido regalados. Depende de nosotros abrirnos y aprender de las ganas que tiene de trabajar. Eso nos ayudará a encontrar los resultados que queremos”, señaló.

Sabe que hay cosas para mejorar, pero valoró la mejoría de las últimas fechas y piensa en grande. “El equipo es consciente de que tiene un gran potencial y nos hace sentir más cerca de las primeras posiciones de la tabla y de luchar por un lugar en Europa”, añadió, y evitó hablar de su futuro más allá del 30 de junio porque prefiere “ir día a día”.

