Edinson Cavani posó a lo cowboy de vacaciones en su Salto natal

Edinson Cavani llegó a Uruguay el 24 de diciembre y no dudó en trasladarse rápidamente a Salto, su lugar en el mundo. Oriundo de la tierra de las naranjas, a la que anhela volver a vivir cuando se termine su carrera futbolística, no desaprovecha ninguna ocasión para mostrar lo mejor de sus pagos a los miles de usuarios que lo siguen tanto en Twitter como en Instagram.

El pasado jueves, tal como ocurrió en 2016 y 2017, el ariete del París Saint Germain se hizo presente en ‘Salto a la vida’, el partido amistoso con estrellas y un fin benéfico. Lo recaudado por esa noche mágica en el estadio Ernesto Dickinson (concurrieron 5.000 personas) fue destinado al centro educativo para niños con autismo en Salto.

A diferencia de las anteriores ediciones, en las que los compañeros de Cavani eran jugadores locales, esta vez hubo figuras como Antonio Pacheco, Álvaro Recoba, Walter Gargano, Andrés Fleurquin, Fernando ‘Petete’ Correa, Nicolás Rotundo y Claudio Flores, entre otros tantos, en el equipo ‘amigos de Edi’, que venció 3-1 a la selección de Salto.

En los días posteriores Cavani se ha dedicado a disfrutar al máximo de su tierra, tal como quedó de manifiesto en diferentes posteos e historias en Instagram, donde se lo vio sobrevolando su ciudad en un helicóptero. A las habituales postales del campo y al cumpleaños de uno de sus hermanos, hoy agregó una foto a caballo.

Son los últimos días de las vacaciones del goleador de 31 años, ya que el próximo domingo el PSG jugará por la Copa de Francia frente al Pontivy como visitante y tres días después recibirá al Guingamp como local. El sábado 12 se reanudará la Ligue 1, cuando visite al Amiens.

Feliz de estar en mi hermoso país ????

Heureux d'être dans mon tres beau pays ????

Happy to be in my beautiful country ????

Felice di essere nel mio bellissimo paese ???? pic.twitter.com/ga3CGHiCVU