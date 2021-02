Edinson Cavani: “Mi país es lo más grande que tengo. Las raíces no se pierden nunca”

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Edinson Cavani dio una entrevista a ESPN Brasil en la que no podía faltar la pregunta sobre su llegada al Gremio, uno de los equipos que se ilusionó con su contratación después de que quedara libre del París Saint Germain.

El salteño explicó que antes de aceptar la propuesta del Manchester United nunca le cerró las puertas a nadie. Su hermano y representante, Walter Guglielmone, atendió todos los llamados “por respeto” y cree que eso pudo haber sido el generador de miles de rumores que lo vincularon a muchos clubes.

“Lo del Manchester United era algo que se venía conversando. El club ya había tenido interés un tiempito atrás y también un tiempo atrás. Hace como cinco años se habían interesado fuertemente”, reveló.

Habló de su adaptación al fútbol inglés, a la que quitó relevancia porque dice vivir el fútbol de igual manera en cualquier parte del planeta. “La intensidad depende de la que cada uno quiera meterle y darle a su forma de jugar”, manifestó el ariete de 34 años, quien llamó la atención de muchos nuevos seguidores en redes sociales por seguir usando típicos atuendos uruguayos aún estando en Inglaterra, algo que en realidad siempre hizo.

Consultado al respecto, fue claro al decir que “las raíces no se pierden nunca”. “Mi país es lo más grande que tengo. Mi tierra es lo más hermoso que tengo porque ahí están mis raíces. Ahí es donde nací y donde me formé, donde poco a poco conocí la vida y el mundo. Son cosas muy fuertes que no tienen un precio ni un valor”, señaló.

“Uno no hace esas cosas por querer mostrar. Lo hace porque quiere sentirse siempre en su país. Uno siempre quiere estar con su mate y llevar las cosas típicas del país, como ponerse una boina. Lo que soy es gracias a mi familia, que me dio valores, y también gracias a mi país, que me dio las raíces de esa cultura de mi tierra. Lo poquito que pueda ver de mi país ya me hace feliz, cuando lo tengo puesto o cuando tomo un mate”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy