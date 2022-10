Edinson Cavani: "Estoy un poco dolorido del tobillo" y "hay que trabajar para recuperarse"

Fútbol Internacional

"Al final del primer tiempo tenía el tobillo inflamado, nos dijo que no estaba bien y mañana veremos qué tiene", dijo Gennaro Gattuso.

Que no sea nada

Edinson Cavani anotó dos goles este sábado en el empate ante Elche y alió en el entretiempo por una molestia en el tobillo, el cual se le "hinchó un poco" pero que busca "recuperarse para el próximo partido".

“Uno lo que quiere es ganar y llevarnos los tres puntos. Era lo que queríamos y para eso trabajamos", dijo sobre el resultado final. "Hay que mirar para delante, mirar lo bueno que se hizo, mirar los errores y corregirlos. Y seguir trabajando para hacer mejores partidos y una buena temporada", siguió.

“Es un punto. Hay que pensar que se suma. Es verdad que en el primer tiempo fuimos muy superior y en el segundo no, fueron ellos superiores durante muchos minutos. Es el fútbol", aseguró, y añadió: "Son momentos, cosas que pasan y es cuando hay que estar más sólido. Hay que sacar lo positivo para seguir haciéndolo y lo negativo para corregirlo”.

“Poder marcar siempre te da alegrías. El gol es muy importante más allá de trabajar para el equipo. Hacer goles delante de nuestra gente era uno de los deseos más grandes que tenía. Se dio y hay que mirar para delante. Pensar que se sumó un punto y enfocarse en lo que viene”, comentó sobre su doblete.

"Estoy un poco dolorido del tobillo. Ahora hay que trabajar para recuperarse para el próximo partido y lo que pueda venir. A seguir adelante con la cabeza firme y sabiendo que hay un buen equipo y se puede seguir mejorando”, concluyó sobre la lesión.

Su entrenador, Gennaro Gattuso, habló en conferencia de prensa: "Al final del primer tiempo tenía el tobillo inflamado, nos dijo que no estaba bien y mañana veremos qué tiene", sostuvo. "Cavani ahora no tiene lesión, no tiene nada", apuntó.

Cavani "es un gran jugador y un gran hombre", que "siempre a la interna de este equipo tiene una palabra positiva, en el campo y el vestuario". "Es un referente para los chavales del equipo, estoy contento que ha marcado sus primeros dos goles con el Valencia y espero que no tenga nada grave", cerró.

