Edinson Cavani: "Cuando llegás a cierto nivel, la gente está todo el tiempo expectante"

El uruguayo Edinson Cavani dio su respaldo al joven Jadon Sancho, uno de los refuerzos que tuvo esta temporada el Manchester United, luego que el fin de semana anotara por la Premier League y aconsejó: “siempre hay que mantener un mismo espíritu”.

Cavani, que prepara su retorno a las canchas tras pasar un tiempo en sanidad, fue consultado por los medios oficiales de los “Red Devils” sobre el británico, mencionó: “todos estamos muy contentos por su primer gol. Creo que ha sido un período un poco difícil para él, porque el fútbol es así”.

“Cuando llegas a cierto nivel, la gente está todo el tiempo expectante y se cuestiona mucho a los futbolistas. Pero él tiene que demostrar que puede, como lo hizo en los últimos partidos”, agregó.

“Creo que una de las cosas que te da marcar goles es la seguridad, la tranquilidad para seguir trabajando y demás. Pero también creo que en el fútbol muchas veces hay que tener una fortaleza extra, que es poder mantener siempre un mismo espíritu aún si las cosas no salen bien”, explicó.

“Tiene que seguir trabajando con la cabeza tranquila. Muchas veces, lo único que te puede llevar a mantener el nivel esa tranquilidad es el trabajo, la constancia y la disciplina. Esperemos que (Sancho) pueda hacer aún más por este club”, concluyó”.

