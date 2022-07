Edgar Elizalde: "Elegí Independiente por lo deportivo, por el club grande que es"

Fútbol Internacional

"Yo soy hincha de Peñarol y me quedo tranquilo de que di todo por el club. Vine para seguir creciendo", aseguró el defensa de 22 años.

Edgar Elizalde superó con éxito la revisión médica correspondiente para poder cerrar su vinculación con Independiente. El defensa llega luego de que el Rojo comprase el 100% de su pase por US$ 630.000 al Pescara de Italia y firmará por 3 años.

Antes de ingresar a los exámenes médicos, el ex Peñarol dialogó con la prensa, donde comentó que "tuve que elegir porque Peñarol también me quería, me trató muy bien y quería comprarme. Pero elegí Independiente por lo deportivo, por el club grande que es y por lo que hablé con Domínguez".

"Vi que hoy jugamos, están los compañeros concentrados ahí en el hotel. Vi en el fixture que se viene el clásico. Yo estoy pronto porque venía de la competición, el último entrenamiento lo tuve el jueves", añadió el defensa. Además, desde que supo del interés de Independiente, lo empezó "a seguir un poco más. He visto el último partido contra Patronato que no tuvo mucha suerte, pero hay un buen equipo, con buenos jugadores".

Contó que habló "con Renzo Bacchia, que fuimos compañeros en la Sub-20. También me llamó Seba Sosa, aunque no lo conozco personalmente. Vamos a tomar unos mates ahora. De a poco iré conociendo a todos", agregó.

Esta oportunidad le "llega en un buen momento. Volví a Peñarol a préstamo para relanzarme. Me dio la confianza, pude rendir bien. Yo soy hincha de Peñarol y me quedo tranquilo de que di todo por el club. Pude estar a la altura, por eso me voy tranquilo. Ahora vine a Independiente para seguir creciendo", cerró.

