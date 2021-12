EEUU: Santiago Rodríguez anotó en la MLS y su equipo avanzó a la final de la conferencia

El martes a la noche New York City FC, que son parte del Citigroup (un conjunto de equipos centralizados en la conducción del Manchester City en la que está ubicado Montevideo City Torque), se cruzaron con New England Revolution.

El ganador de este partido sería el nuevo finalista de la Conferencia del Este.

El juego empezó con un golazo de Santiago Rodriguez, en el que el uruguayo recibe un centro rastrero cerca del punto penal y la cuelga del ángulo a los 3 minutos de juego.

Poco le duró la alegría ya que a los 9 minutos Adam Buksa convirtió el empate con el que terminarían los 90 minutos regulares.

Ya en el alargue el argentino ex torque, Valentín Castellanos, puso el 2 a 1 con un gol de cabeza, a los 109 minutos.

Tan solo tres minutos más tarde una entrada dura de Castellanos le valió la segunda amarilla y la expulsión que dejó a su equipo con uno menos para los minutos finales.

Tras la expulsión Santiago Rodríguez salió para fortalecer la defensa

En el minuto 118 los New England empataron el partido a través de Buchanan y se fueron a la definición por penales.

New York comenzó pateando y en el quinto penal tuvo la oportunidad para convertir el tiro ganador y lo aprovechó ganando 5 a 3.

