Dinamarca: Guillermo Varela se coronó campeón de la Superliga con el Copenhague

El Copenhague de Guillermo Varela se coronó campeón de la Superliga de Dinamarca a pesar de haber perdido 3-1 este sábado ante el Nordsjælland por la última fecha de la liguilla danesa. El ex Peñarol no tuvo minutos este fin de semana pero sí estuvo en el banco de suplentes.

El conjunto capitalino comenzó perdiendo a los 44' con un gol de Mohammed Kudus. La igualdad llegaría a los 60' gracias a Robert Skov pero el conjunto visitante se llevaría el partido con los goles de Andreas Olsen y Ibrahim Sadiq a los 72' y 92' respectivamente.

La Superliga danesa es el primer título que obtiene el uruguayo desde su llegada al equipo en 2019 en el que solo jugó siete partidos debido a una lesión. Varela podrá disputar la temporada que viene la UEFA Champions League con el Copenhague, que jugará la segunda ronda eliminatoria entre los campeones de las ligas menores de Europa.

Dell done guys, we are champions..??????

Bien hecho chicos, somos campeones??????

Quiero darte las gracias @ldn2cph por ocuparte al 100% de mi lesión cuando llegue al club, no fue fácil no era solamente un desgarro sino que era el tendón por eso me llevó alrededor de 6 meses pic.twitter.com/SAJtU1HwcL