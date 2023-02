Diego “Ruso” Pérez: su vuelta a la selección, el Sudamericano y los consejos a los jóvenes

Selección

Diego Ruso Pérez, exfutbolista de la selección uruguaya y asistente de Marcelo Broli en la sub-20, estuvo en Punto Penal de Canal 10 y aseguró que aceptó integrar el cuerpo técnico porque “era imposible decirle que no a la selección”.

“El Tornado [Diego] Alonso fue clave para nuestro cuerpo técnico. Con pocos consejos cambiamos mucho”, comentó, y contó que “con Broli tenemos una hermandad increíble, algo casi de piel”. “En Italia no pasa porque es otra cultura”, agregó.

Uruguay fue subcampeón del Sudamericano sub-20, por lo que contó una intimidad con Randall Rodríguez, arquero de la selección, tras la derrota con Brasil: “Me dijo tres palabras que quedan entre él y yo. Me dolieron mucho, pero hablan de la responsabilidad que sentía por vestir la de la selección”.

Sobre la foto con Ignacio Sosa, festejando el gol ante Venezuela, dijo: “Esa foto representa la pasión del fútbol uruguayo. Además, él justo jugaba con el número que jugaba yo”. Luego, se refirió a Luciano Rodríguez, una de las figuras: “La pegada de Luciano me hizo acordar a Forlán. Tenía el golpe. No es normal lo que logró”.

Luego, contó el motivo por el cual le sacaba los celulares a los futbolistas: “Si vos mira los goles, las fotos o todo lo que sucedió en el partido, te estimula una neurona, que esa neurona te hace dormir más tarde. Si vos sacás esto y jugás a la conga o hacés un relax, como lo hacía Diego Estavillo, que los ponía en el piso a descansar, es otra cosa. Porque jugás cada 48 horas”.

“Lo que corrieron estos muchachos. Porque nosotros jugamos siempre con el motor de la Ferrari, Brasil lo gana porque juega con técnica. Nosotros tenemos que hacer el máximo de esfuerzo y ellos pueden jugar al 50%. Entonces el teléfono el primer día se los saco. Yo les decía: ‘¿Tenés algo importante para hablar? Si es algo de salud, te lo doy’. Empecé así y otros empezaron a esconder los teléfonos”, ahondó.

“Termina el partido y tienen que bajar a tierra, porque lo importante es el siguiente. Y si siguen viendo fotos o video, siguen en el partido, en los elogios o en las críticas”, continuó.

“Hace tras días empecé a disfrutar, cuando estuve con mi familia, descansando y compartiendo con mis hijos y seres queridos. Uno extraña. Me tendría que permitir disfrutar la conexión que hico con los jóvenes, como la hizo Broli, pero como soy yo, no logro disfrutar mientras estoy trabajando”, afirmó.

Por último, habló sobre su influencia en las otras categorías: “Les digo que me llamo Diego Fernando porque los de la sub-17 o sub-15 no me vieron jugar. Diego Pérez es que está del otro lado de la raya. [A la sub-20] Traté de transmitirles uno a uno la experiencia que yo tengo como persona en la vida, valores y futbolísticamente”.

