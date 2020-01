Diego López: "Soy fanático de Peñarol y espero que a Diego Forlán le vaya muy bien"

Fútbol uruguayo

El ex entrenador de Peñarol, Diego López, valoró su pasaje por Peñarol como "una experiencia muy positiva" y le deseó lo mejor a Forlán, quien arribó en su lugar: "porque además soy fanático del club".

El "Memo" entrevistado en la pagina italiana "TuttoMercatoWeb" fue consultado sobre su pasaje por los mirasoles: "entrené a un gran equipo que siempre luchó por ganar, donde el empate ya no servía. Cambia la forma de pensar, de vivir y encarar la semana; fue una buena experiencia, muy positiva"

Consultado sobre su salida, mencionó: "se terminó el contrato y no seguí. Tuve la oportunidad de renovar, pero no lo tomé en consideración porque no veía claras las ideas. Mejor hacer un año y medio en mi país a niveles máximo de exigencia y tal vez volver a Europa. No fue una decisión fácil".

Más tarde se refirió a Diego Forlán, elegido para la presente temporada para conducir a los aurinegros: "tiene experiencia como jugador, pero como entrenador es todo diferente, tienes que pensar en todos tus jugadores. Espero que le vaya bien, soy y seguiré siendo un fanático de Peñarol. Además permanecen muchos jugadores con los que he mantenido una buena relación".

Sobre su futuro, López contó: "ahora estoy en casa, con la familia, disfrutando del verano co n ellos. En el futuro, quién sabe, no solo está Italia como posibilidad. Después de una experiencia intensa como la de Peñarol, quiero volver con la mente fresca ".

Jugadores

El "Memo" durante la entrevista hizo referencia a algunos jugadores que surgieron en la cantera mirasol y explotaron bajo su mandato, comenzando por Brian Rodríguez: "no tengo dudas que llegará a Europa, como ya lo hizo a la selección nacional. También tuvimos a Darwin Núñez que fue a Almería, que tiene cosas de Cavani; poderoso, rápido, está haciendo muchos goles".

También hizo referencia sobre Pellistri y comentó: "es un joven que dará que hablar, con los pies en la tierra y mucho para crecer".