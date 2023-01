Diego Godín y la lesión que lo tuvo a maltraer: “No podía bajar las escaleras de mi casa”

Selección

Diego Godín fue el invitado del programa Equipo F de ESPN este lunes y habló de todo. En una extensísima entrevista, se refirió a su presente en Vélez Sarsfield, al fútbol argentino, a la actuación de Uruguay en la Copa del Mundo y a su futuro vinculado a la Celeste, que para él es un ciclo cerrado.

“La selección es una etapa que, para mí, se terminó. Siento que es un momento de recambio generacional. Hay chicos que vienen de abajo y merecen una oportunidad. No quiero ser un tapón o hacer sentir al entrenador con la obligación”, comentó.

“A veces uno por el nombre, la trayectoria o ser el capitán del equipo, puede generar cierta obligación, entre comillas. Pero yo pongo primero a mi país y a la selección. Es momento de un recambio generacional y de pensar en el próximo Mundial con los jugadores que hay”, apuntó el pichonero de 37 años.

No obstante, cuando se le consultó si ya notificó a la Asociación Uruguaya de Fútbol su retiro de la Celeste, aclaró que para él “conceptualmente, uno de la selección no se retira”, y recordó que tuvo esa conversación años atrás con Diego Lugano y Diego Forlán, quienes tenían opiniones encontradas.

“Hoy no voy a estar y creo que no voy a seguir porque terminó un ciclo, pero no me retiro de la selección. Vos no podés retirarte de la selección. Si mañana mi país me necesita y el seleccionador me llama, yo no voy a decir que no. Pero tengo que ser realista con mi contexto y mi situación actual”, sostuvo.

Hoy, después de reconocer que se le cruzó por la cabeza la idea del retiro por el desgaste que le produjo la lesión del tendón rotuliano y las últimas Eliminatorias mundialistas, ya piensa en lo que vendrá con Vélez Sarsfield, consciente de que aún no pudo “disfrutar” del fútbol argentino.

“Llegué mal, arrastrando una tendinitis rotuliana de un año y sufriendo muchísimo. No quería parar porque estábamos jodidos en las Eliminatorias e iba poniendo parches a una lesión crónica que casi no me permitía entrenar. Es como un cuchillo en la rodilla. Cuando no le das un descanso, el tendón es un tejido que no regenera. Entrenaba con dolor y se me seguía degenerando”, dijo.

“En un momento tuve que parar acá en Argentina porque no podía correr ni bajar las escaleras de mi casa. No pude disfrutar el día a día, sufrí mucho y era una frustración constante. Tengo ganas de volver a disfrutar el día a día con mis compañeros y de ser yo. No pude ser yo ni dentro ni fuera de la cancha”, indicó.

“Mi gran objetivo era llegar al Mundial. En este mes en Uruguay pude reflexionar bastante, pensar, bajar a tierra mis ideas y llenarme de energía para seguir y disfrutar”, agregó Godín, quien también habló de Diego Simeone, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, con quien tuvo varios duelos pero “ninguno con tanta pica como con Luis Suárez”, con quien se “cagaba a patadas y codazos”.

