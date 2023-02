Diego Godín: La “frustración” tras el Mundial, la tendinitis, Nacional y el mea culpa

Selección

El zaguero de la selección uruguaya Diego Godín aseguró que “los jugadores sabemos que despertamos tarde y podríamos haber hecho algo más” en el Mundial de Catar, y contó que el sentimiento generalizado del plantel es de “frustración y desilusión”.

El capitán de la selección uruguaya, en una extensa entrevista con el diario argentino Olé comenzó analizando el “tropezón” de Uruguay en el Mundial de Catar, donde no pudo pasar la fase de grupos.

“Todos esperábamos mucho más, el entusiasmo era grandísimo”, empezó reflexionando, y fue a más: “Habíamos demostrado en el tramo final de las Eliminatorias y en los amistosos previos. Además, la mayoría del plantel llegaba en un momento buenísimo, con varios entre los mejores del mundo y una mezcla linda entre juventud y experiencia”.

“No dimos con el nivel que esperaban de nosotros. Detrás de una eliminación hay frustración, desilusión y un montón de errores. Hubo cosas bien hechas, pero lo negativo tapa todo lo demás, porque el único objetivo es ganar”, aclaró.

“Se vio al Uruguay que queríamos recién en el último partido y ya era tarde. Te puedo hablar de un montón de cosas, pero yo, como capitán, respeto la parte táctica, que le corresponde al técnico. Todos asumimos nuestra culpa, pero los jugadores sabemos que despertamos tarde y que podríamos haber hecho algo más”, agregó.

Sobre los incidentes tras el duelo con Ghana, que certificó la eliminación celeste, tras las polémicas por los penales que se pedían y no se cobraron, argumentó: “Me arrepiento de cómo protestamos. La desilusión de estar quedando afuera de un Mundial nos llevó a protestar de una forma que no está bien. Como capitán, sé que tengo que dar el ejemplo, pero también soy humano y me ganaron la frustración y la calentura”.

“Eso también vino a raíz de situaciones en las que nos sentimos perjudicados: las dos jugadas que para mí fueron penales, dos penales muy claros, nos dejaron afuera del Mundial. Pero tampoco es excusa para reclamar como reclamamos cuando ya nada iba a cambiar”, cerró.

Consultado sobre su futuro con la Celeste fue concluyente: “Para mí la selección se terminó. Se terminó un ciclo, por un tema normal, estoy en una etapa diferente y siento que hay gente joven empujando de abajo. Es momento de un cambio generacional, aunque son pocos los jugadores que seguramente no lleguen al próximo Mundial”.

“Igualmente, siempre lo repito: no voy a hacer una conferencia ni una carta anunciando mi retiro de la selección. Fui capitán y lo seguiré siendo hasta que el próximo técnico que venga no me cite. En este momento estoy asumiendo la responsabilidad de no seguir jugando. Pero si algún día el técnico me necesita, no voy a decir que no. Yo no voy a dejar la selección, ella me va a dejar a mí”, cerró.

Lesión y decisiones

Godín, a la hora de hablar de su presente, aseveró: “Estoy contento, con ganas. A diferencia del último año, de mucho sufrimiento, por la tendinitis que me tenía a maltraer. Me costaba entrenar, estaba cada vez peor. Empeoré cuando llegué acá y llegó un punto en el que tuve que parar porque no podía correr prácticamente. No encontraba forma de revertir una lesión crónica, pero eso es parte del pasado, con urgencias y a contrarreloj. Hoy puedo decir que hemos encontrado el camino”.

“Las tendinitis son jodidas”, contó, y fue a más: “Hoy estoy recuperado, pero tengo que prestar atención para no retroceder ni volver a parar. Estoy en una etapa de reacondicionamiento físico, con ganas de estar a disposición del Cacique. Fue muy difícil lo que sucedió el año pasado, mentalmente me costó ser yo en el día a día. En la cancha tampoco he podido darle al hincha de Vélez lo que merece, y ahora quiero devolverle el cariño”.

Ante la pregunta de una posible vuelta a Nacional, explicó que nunca le dijo que no: “El presidente, José Fuentes, se me acercó para manifestarme que las puertas del club estaban abiertas para cuando yo quisiera volver, pero sabía que tenía un año más de contrato en Vélez y era consciente del compromiso que yo tenía con el club y su cuerpo técnico”.

“Nunca valoré esa posibilidad: si seguía, iba a ser en Vélez. No quiere decir que más adelante no se pueda dar, pero hoy no era una posibilidad. Él quiso expresar su deseo, y yo, orgulloso y respetuoso como siempre, le agradecí. Nacional fue una página muy importante en mi carrera. Mi presente es Vélez, veremos qué pasa mañana…”, cerró.

