Fútbol Internacional

Diego Godín: “La situación en Italia es crítica y lo que está pasando no es un cuento”

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Diego Godín cumplió con la cuarentena exigida por su club, el Inter de Milán. El zaguero pidió la autorización para poder viajar a Uruguay para estar más cerca de su familia y continuar con el aislamiento.

Italia es uno de los países donde más está impactando el coronavirus. Todos los eventos deportivos de ese país han sido suspendidos para evitar la propagación del Covid-19.

El defensor de la selección uruguaya habló con Telemundo, canal 12, sobre cómo fue la cuarentena que llevó a cabo en Italia: "Estuve más de 15 días de aislamiento en mí casa, en Italia, en una zona bastante complicada".

Godín expresó que una vez que cumplió con los requisitos de los médicos del Inter de Milán pidió para venirse a Uruguay: "Después de esa cuarentena preventiva los doctores del club nos dieron el alta y las autoridades del club autorizaron a los extranjeros del equipo que, si querían, podían volverse a sus países".

El zaguero no dudó y "decidí venirme a Uruguay y cumplir con la cuarentena acá también. La situación es crítica en Italia y lo que está pasando no es un cuento".

El capitán de la selección dijo cómo era su vida en pleno aislamiento en Italia: "No tenía chances de salir a la calle, porque nosotros habíamos jugado con la Juventus en donde un jugador dio positivo de Covid-19 y nos metieron en cuarentena a todos. Sin embargo, tuvimos la ventaja de que el club nos llevaba el almuerzo y la cena porque no podíamos salir a ningún lado".

"Desde el club nos mandaron rutinas y ejercicios para hacer en casa, con las posibilidades que tenía cada uno. En mí caso, me mandaron algunas gomas, pelotas y una bicicleta. Entonces me las ingeniaba para hacer algo y poder mantenerme en forma. Es difícil, no es fácil pero le metí ganas para hacer lo que podía", sentenció.

En Italia se especula con la posibilidad de dar por finalizado el campeonato, aunque el defensor dejó en claro que aún es muy prematuro saber que va acontecer con respecto a la Serie A: "Es imposible saber lo que va a pasar, esto hay que vivirlo día a día. En este momento Italia está más preocupada por este virus que por el fútbol".

Godín se refirió a una de las razones por las cuáles creció tanto esta pandemia en Italia: "Tal vez no se previno de manera adecuada. Porque nosotros seguíamos entrenando y jugando partidos a puertas cerradas y el virus ya estaba en Italia".

El exdefensor de Atlético Madrid no es titular indiscutido en el Inter de Milán. Godín explicó que le ha costado adaptarse a la línea de tres que propone Antonio Conte: "Es un sistema de juego muy diferente. Se trata de una línea de tres que juega de forma más expuesta, tratamos de hacerlo en el campo rival y marcamos mano a mano".

"En este esquema estoy jugando más como lateral derecho que como central. Sin dudas, es un sistema nuevo para mí y estoy aprendido mucho", enfatizó.

Por último, Godín envió un mensaje para todos los uruguayos con respecto a los cuidados por el coronavirus: "Quedémonos en casa. Está visto y comprobado que en Europa y en China la forma de combatir este virus es quedándonos en casa. Hagan caso a las recomendaciones de las autoridades para cuidarnos entre otros".

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy