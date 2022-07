Diego García habló tras caerse su pase a Nacional: “Sabía que podía pasar esto”

Fútbol uruguayo

“Lo que en Argentina me pasó en un año y medio, en mi país me pasó en 48 horas”, lamentó el jugador que es acusado de violación.

Diego García, futbolista que rescindió su vínculo con Patronato para llegar a Nacional y finalmente no fue incorporado por los tricolores como consecuencia de la causa abierta que tiene en Argentina por una denuncia de abuso sexual, rompió el silencio de varios meses este miércoles en el programa ‘Las Voces del Fútbol’ de Radio 1330.

“Me tocó pasarlo en Talleres cuando llegué a Córdoba. No son momentos muy buenos. Intento no ver redes sociales pero es inevitable. Tengo amigos, familiares y compañeros que me hacen llegar lo que se habla. Lo que me mantiene tranquilo es saber lo que hice y saber lo que pasó”, explicó.

“Cuando llegué a Córdoba y a Paraná también me pasó”

“Era consciente de que podía pasar esto. Lo tenía un poco en mi cabeza”, reconoció sobre su frustrado pase al Bolso. “Cuando llegué a Córdoba y a Paraná me pasó y lo entiendo porque me pongo en el lugar de los hinchas y debe ser complicado para ellos que vaya a su club un jugador que se lo acusa de algo tan grave”, indicó.

“Las horas estas en Uruguay fueron terribles; de las más bravas que me tocaron vivir desde que empezó todo esto. Después de no concretarse el pase pensé un poco en frío con mi familia y creo que fue bueno que no se diera porque iba a pasar malos momentos y no me iba a sentir cómodo”, reconoció.

“Si tomé la decisión de venir a Uruguay es porque pensé que en mi país iba a ser más tranquila la cosa que en Argentina, y más cuando jugás sin hinchas visitantes. Pensé que iba a estar más tranquilo acá, pero lo que en Argentina me pasó en un año y medio, acá me pasó en 48 horas”, lamentó Garcia, quien sigue en pareja con la misma novia uruguaya que tenía al momento de darse la denuncia.

“Dejo todo en manos de la Justicia”

El futbolista salteño de 25 años, quien tras el episodio ocurrido en febrero de 2021 fue cedido por Estudiantes a Talleres de Córdoba y Patronato de Paraná, desmintió que la comida en la que se dio el hecho que generó la denuncia haya sido junto al plantel femenino de hockey del club pincharrata y en instalaciones del club, y recordó que siempre se presentó ante la Justicia.

“Las 25 personas que fueron a declarar tenían relación con mi declaración. Todavía no se sabe si iré a juicio, pero se leen cosas. Llegué a leer que yo me iba de Argentina y que me estaba buscando la interpol. Tuve pericias psicológicas que me salieron muy bien y ahora estoy esperando”, señaló.

“Si tuviera un poquito de culpa no podría haber soportado todo lo que soporté. Dejo todo en manos de la justicia y sé muy bien lo que hice. Todos los que estábamos en el momento sabemos muy bien lo que pasó y lo declararon todos. Me acuesto todas las noches y me levanto todos los días deseando que pase todo esto porque me tocó vivir momentos muy complicados y difíciles, y más estas últimas horas en mi país, que fue donde explotó todo”, agregó.

“Sé que donde vaya seré juzgado por muchas personas”

García estuvo “entre seis y ocho meses sin poder salir de Argentina”. “Eso se me hizo complicado y mis padres por la pandemia tampoco podían ir a verme”, recordó, y dijo no saber cuánto tiempo más llevará el proceso porque “demora”. “Puede terminar en uno o dos meses, o el año que viene. Eso no lo determino yo. Los jueces tienen que ver si elevan la causa a juicio”, indicó.

Por último, dijo haberse enterado por el contratista Pablo Boselli de la negativa de Nacional respecto a su contratación, que si se concretaba “era una oportunidad que no se podía dejar pasar”. “Me enteré por mi representante. Estaba evitando ver la televisión, la radio o las redes”, dijo.

Por lo pronto, analiza junto a su representante dónde jugar. “No pienso entregarme. Sé que vaya a donde vaya seré juzgado por muchas personas, pero hace un tiempo que no me afecta para nada y ya hice cascarita”, sostuvo el salteño, quien se encuentra en su tierra natal a la espera de definir su futuro.

