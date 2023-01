Diego Forlán y Uruguay en Catar: “Si dependés mucho de jugadores grandes, se te complica”

Selección

“Si dependías de Godín sin continuidad, de Cáceres sin continuidad, de Suárez y Cavani, claramente la balanza no está equilibrada”, analizó.

El exdelantero de la selección uruguaya Diego Forlán analizó la tempranera eliminación de Uruguay en el Mundial de Catar y aseguró que en gran parte se sintió la falta de recambio en posiciones importantes.

“Hoy en el fútbol, teniendo un buenos grupos humanos, con buenos líderes, con jugadores como los que tiene Uruguay, y un buen trabajo detrás, podés ser competitivo”, comenzó analizando Cachavacha, entrevistado en el programa Tirando paredes de Radio 10.10 AM.

“Hay algo que no es menor: cuando los jugadores más grandes, más veteranos, son los más decisivos en tu equipo es que ya no llegás tan fresco como antes. Por eso, el Mundial pasado, teniendo a Suárez, Godín, Cavani en plenitud salimos quintos en Rusia”, reflexionó.

“Por supuesto que podés tener jugadores grandes, pero si dependés mucho de ellos y los que vienen atrás no aparecen con ese mismo protagonismo, se te complica. A ese nivel no podés dar ventajas, y el problema es que los jóvenes no le sacaron su lugar a los más experimentados”, aseguró.

Transitando este camino de análisis, el Balón de Oro de Sudáfrica 2010, habló sobre los “veteranos” celestes: “Son grandísimos jugadores, enormes profesionales, pero tienen 35 años, no es lo mismo que cuando tenían 30 o menos. Si hubieran aparecido jugadores que les sacaran el puesto, esos referentes los hubieras utilizado en casos puntuales. Si dependés de ellos hay algo que no está bien, si dependías de Godín sin continuidad, de Cáceres sin continuidad, de Suárez y Cavani, claramente la balanza no está equilibrada”.

Al mencionar los casos de Ronald Araujo, Federico Valverde, Darwin Núñez, Forlán explicó: “Aparecen valores, pero no de la misma manera, ahí hay una pata que está faltando, y esperemos no sentirla a futuro. Hoy esos referentes todavía te pueden seguir dando una mano como Luis [Suárez] o Edi [Cavani], que en Eliminatorias te pueden solucionar algún problema, pero los sucesores tienen que aparecer y esa transición tiene que ser rápida. La salida de los referentes se va a sentir, pero no hay nadie indispensable en el mundo. Siempre va a aparecer alguien nuevo”.

