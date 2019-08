Diego Forlán participó de la presentación de la liga española y habló a favor del VAR

Fútbol Internacional

"Algunos a veces sacan ventaja, a veces no. El VAR que está llegando permite que esas cosas dejen de pasa", dijo el ex jugador.

"Yo no era de ese estilo, pero respeto mucho. Algunos a veces sacan ventaja, a veces no. El VAR que está llegando permite que esas cosas dejen de pasar; con la tecnología y el 'fair play' irán cambiando", señaló Forlán en una rueda de prensa en México.



Reconocido como uno de los grandes futbolistas uruguayos de la historia, Forlán, quien se retiró el mes pasado como profesional, reconoció que como delantero pertenece a otra época, a un tiempo en el que festejaba el gol y no se lo anulaban poco después.



"Ese momento auténtico de felicidad, que te lo paren... son cosas que están cambiando. Para nosotros es difícil de ver y las nuevas generaciones lo empiezan a ver", señaló.

