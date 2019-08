Diego Forlán: El partido despedida sería sobre fin de año y con la casaca de la selección

Fútbol uruguayo

Tras el anuncio del final de su carrera como futbolista profesional, Diego Forlán dio pistas sobre su partido de despedida, aunque sin certezas sobre la fecha. No obstante, en diálogo con el programa 100% Deporte de Sport 890 sostuvo que “sobre fin de año sería lo ideal”, pero no se mostró conforme con la posibilidad de realizar ese evento en la segunda quincena de diciembre por tratarse de “una fecha complicada”.

“Hay que ver los tiempos porque tenés que cerrar varias cosas y no es tan fácil. Si los tiempos nos ayudan y si podemos ir cerrando contratos y todo lo que requiere un partido de esta envergadura, me encantaría poder hacerlo sobre fin de año”, afirmó, aunque minutos después se refirió a la fecha de descanso de los futbolistas que están en actividad y militan en el exterior, que es entre las fiestas: “Tendré que ver si es en esa fecha, que no creo porque a mí no me gusta por más que quisiera que estuvieran, y también por la gente”.

“Los que compartieron conmigo en la selección me encantaría que estén. También algunos del fútbol local y otros del fútbol internacional, pero hay que medir los tiempos. Tenés que buscar la fecha. Si buscás por la fecha de descanso de los jugadores que están en actividad, como Luis (Suárez), Edi (Cavani), (Diego) Godín y varios más… me pongo en el lugar de ellos y no quiero ponerlos en un compromiso en los únicos cinco o seis días que pueden tener entre Navidad y fin de año. También son fechas complicadas para la gente”, explicó.

“Trato de ponerme en el lugar de la otra persona, y más cuando yo también lo viví. Que te pongan un partido despedida, por más que sea de tu mejor amigo, en esa fecha es bravo. A veces algunos no vienen. Tengo que tomar decisiones y todo no se puede”, reconoció.

“Debo analizar qué cantidad de jugadores en actividad hay. Son más los que dejaron de jugar hace poco, por lo que no implica tener que hacerlo en una fecha en especial. Me encantaría que estuvieran los que están jugando, pero si tengo que ver el panorama son muchos más los que estamos dejando de jugar y ya no estamos en actividad, salvo el Loco Abreu… Pero la Tota (Lugano), el Ruso (Pérez) y varios que dejaron de jugar hace nada, no tendrían problema de venir en cualquier fecha que se haga”, agregó.

Por último, desechó la posibilidad de vestirse con la camiseta de Peñarol en ese último partido porque “hay mucha gente de otros equipos a la que le encantaría ir, y si vos marcás la cancha con una camiseta, ya sabés que esa gente no va”. La casaca elegida sería la Celeste: “Me parece mucho mejor, y más por lo que he jugado en la selección. Es lo más lindo y lo que me gustaría a mí”, concluyó.