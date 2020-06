Fútbol Internacional

Quiso estar ahí

Diego Forlán: “Me hubiera encantado jugar en México. Tuve ofertas de América y Cruz Azul”

“Mi gran amigo, Carlos Hermosillo es azul, pero uno es profesional así que no sé. Si digo un equipo que me gustaría dirigir y me voy a otro lado no va a gustar”, contó Diego Forlán.