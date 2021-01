Desde Cancillería aclaran que se ayudó a los futbolistas uruguayos varados en Colombia

Fútbol Internacional

El viaje de vuelta hacia el país que los vio nacer se transformó en una odisea para los futbolistas uruguayos Delis Vargas, Pablo Pírez y Matías Soto, quienes quedaron desvinculados del Real España de Honduras el 17 de diciembre e intentaron rápidamente, sin éxito, emprender el retorno para llegar lo antes posible.

Hoy, varados en Bogotá y esperando tomar un vuelo con destino a Montevideo el viernes 15, Pírez y Soto están acompañados por sus parejas e hijos. Vargas, el único que se encuentra solo, contó las dificultades por las que están pasando en una nota con el programa ‘Vamos que vamos’ de Radio Uruguay, en la que aseguró que no obtuvieron ayuda desde Cancillería.

En contacto con FútbolUy, desde Cancillería se aclaró que sí se hicieron las gestiones para que los nueve uruguayos que hoy están en Bogotá pudieran volver cuanto antes, pero las mismas no prosperaron por el cierre de fronteras que se está aplicando de forma estricta desde la Dirección Nacional de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior.

“La idea no es contraponer con ellos. Por ahí lo que están viviendo los llevó a poner las cosas en una perspectiva de que no se ha hecho nada por ellos, pero no es así. Entiendo que están en una situación bastante angustiante y tienen argumentos para estar desesperados”, contó a este medio José Luis Curbelo, cónsul uruguayo en Buenos Aires.

La intención de los futbolistas y sus familias fue llegar a Uruguay desde Colombia con una escala en Argentina, pero al llegar el 25 de diciembre al aeropuerto de Ezeiza no pudieron hacerlo y tuvieron que partir nuevamente hacia tierras cafeteras.

Una Navidad atípica

“Con quien tuve contacto desde el primer momento con ese grupo de nueve personas fue con Lucía Alem, esposa de Pírez. Se comunicó conmigo cuando recién habían llegado a Bogotá y tenían el vuelo para Buenos Aires, el 24 de diciembre. En ese momento le planteé mi interrogante sobre si Argentina los dejaría entrar porque sabía que desde las 00:00 horas del 25 de diciembre iba a regir una restricción en Argentina”, narró Curbelo.

“Viajaban por Avianca y me dijo que en Bogotá les aseguraron que podían viajar hacia Argentina, por lo que quedé a la orden para ver qué mano podía darles como cónsul en Buenos Aires. Eso fue el 24. Cuando llegaron a Buenos Aires nos llamaron a las 6 AM del 25 diciéndonos lo que esperábamos; que no podían entrar”, recordó.

“Hasta la medianoche estuve en contacto casi permanente con Lucía e hicimos todo lo posible. Trasladé la situación a mi jerarquía y hablé con altos mandos de Migraciones, pero había una ley que era clara y estricta, y había que hacerla cumplir sin distinción. Lamentablemente fue lo que primó. Explicamos la necesidad del ingreso pero la respuesta fue negativa”, contó.

“Las autoridades argentinas me trasladaron que si se lograba el permiso para ingresar a Uruguay, ellos los dejaban desembarcar en Ezeiza para continuar con su viaje a Uruguay, pero no fue lo que sucedió”, dijo Curbelo, quien se comunicó con Avianca para que enmendara su error y trasladara a los uruguayos sin cargo hasta Colombia, y desde allí nuevamente sincargo hasta Uruguay el viernes próximo.

“La solución más acorde fue lograr que Avianca, con quien me comuniqué, los trasladara sin costo de vuelta a Bogotá, donde sabía que sí iban a poder desembarcar para que por lo menos volvieran a un lugar donde sí sabían que podían ingresar y ahí esperaran a que la situación cambiara para poder volver”, dijo. Desde Cancillería se cubrió el costo del seguro de ese viaje de las nueve personas, algo fundamental para pudieran regresar a Bogotá.

“Ahora estamos tratando de ver si se hace el viaje desde Bogotá, porque la situación es muy cambiante. Esperemos que salga”, agregó Curbelo, quien se mostró “preocupado a nivel personal” por la situación de los nueve compatriotas varados en Colombia, y dijo mantenerse en contacto con el grupo a través de Lucía Alem.

