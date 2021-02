Deportivo Maldonado: El delantero Facundo Batista reconoció que no fue penal de Formiliano

Fútbol uruguayo

"Se dio esa posibilidad, me tiré y pegué un grito", recordó y agregó: "cuando el juez pitó y estaba cobrando el penal, no sabés que lindo"

El delantero de Deportivo Maldonado, Facundo Batista, reconoció que la falta que propició el penal para el empate de Maximiliano Cantera en el Campeón del Siglo fue inexistente: "pero algo había que hacer".

Batista, entrevistado en el programa "Último al Arco" de Sport 8.90, fue consultado sobre la jugada y expresó: "a esa altura del partido y por los minutos que iban, dije algo hay que inventar acá, o agarrar la pelota e irme contra todos los defensas, o algo en el área hay que inventar".

El delantero en esa acción se dejó caer ante la marca de Fabricio Formiliano, sobre lo que relató: "justo se dio esa posibilidad, me tiré y pegué un grito. Cuando el juez pitó, pensé que me sacaba tarjeta a mí, miro y estaba cobrando el penal, no sabés que lindo que fue".

Y amplió: "me sentí contento por mi equipo, pero angustiado por el ‘Tito' Formiliano que me decía que no me había tocado y yo le confirmé que era verdad".

Para rematar contando lo que le explicó al zaguero, al cual le dijo: "no Tito, la verdad que no me tocaste, me tuve que tirar".

Recordemos que Peñarol y Deportivo Maldonado igualaron 1-1 por la sexta fecha del Clausura, terminando los fernandinos con nueve hombres en cancha.

