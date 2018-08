Deportivo Cali: "Aprendí a valorar la vida más que nunca", dijo Matías Cabrera

Fútbol Internacional

El uruguayo Matías Cabrera, de gran presente en el Deportivo Cali de Colombia, contó su historia de vida y recordó el accidente que casi lo lleva a abandonar el fútbol: "valoré la vida más que nunca".

Cabrera, entrevistado por el diario El País del país cafetero recordó aquel año 2009 donde sufrió una fractura de cráneo, producto de un choque de cabeza con un compañero durante un entrenamiento en Nacional y dijo que nunca pensó en que sus sueños se podían desmoronar..

"Toda la vida me he sacrificado mucho por el fútbol, y no ha sido fácil, fue siempre mi sueño y he luchado por eso. Si me hubiese muerto ese día, me moría haciendo lo que más me gustaba. Es más, los seis meses de recuperación fueron los mejores de mi vida•, expresó.

"Allí valoré la vida más que nunca", contó y agregó: "estaba feliz de estar vivo. Disfrutaba cada segundo, cada charla, todo. El 25 de noviembre de 2010 (un año después) hice una fiesta en donde invité a todo mundo como si fuese un cumpleaños. Fue un accidente fuerte y gracias a Dios pude seguir disfrutando del fútbol y luchar por mi sueño, que no fue fácil de alcanzar".

Sobre su llegada al Deportivo Cali contó: "estaba muy cómodo en Defensor, es un club muy serio, y siempre dije que si me iba a ir, sería a un lugar que realmente me sedujera y me entusiasmara. Y la verdad fueron muchas cosas que me motivaron del Cali y estoy muy feliz, con muchas ganas de ganar".

En el equipo colombiano y bajo las órdenes de Pelusso, Cabrera se desempeña en una nueva función, como doble cinco, sobre lo que contó: "Gerardo quería ponerme en esa posición y que me acostumbrara a ella y la verdad estoy en plena adaptación. Por suerte las cosas han salido muy bien. No me considero un jugador individual, sino que actúa dependiendo de las necesidades del equipo".

Por último habló sobre la ciudad y aseguró estar "fascinado y muy a gusto, lo estoy disfrutando. Con mi mujer estamos conociendo de a poquito, la comida es espectacular, la calidez de la gente me llamó la atención desde el primer momento. Ya tengo una mascota caleña, es una perrita y se llama Francia por la selección campeona del mundo".

