Defensor Sporting: "Tenemos un plantel amplio y eso será un punto a favor", dijo Cardacio

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El volante de Defensor Sporting, Mathías Cardacio, aseguró que la vuelta a los entrenamientos en las instalaciones del club "es algo muy positivo" y agregó que "la intensidad de los trabajos irá en aumento".

Cardacio, entrevistado en el programa "La Oral Deportiva" de AM 9.70, señaló: "las cargas vienen bastante moderadas en esta primera semana y el ‘profe' lo hace sabiendo que el parate y si bien entrenamos en forma individual, fue muy largo. La próxima semana se va a intensificar, será como el inicio de la pretemporada".

Sobre los cambios en las vuelta a los trabajos, relató: "tenemos dos juegos de ropa y estamos divididos en dos grupos. Llegamos diez minutos antes, nos tomamos la fiebre, levantamos los championes y uno de ellos se mete en el gimnasio y el otro va a la cancha, para luego cambiar. Cuando termina el entrenamiento cada uno se va directamente a su casa"

"Es distinto y raro a la vez", confesó: "irse con la sudoración en el cuerpo no es común, pero le estamos buscando la vuelta para buscar soluciones".

La vuelta

Cardacio, al referirse a los plazos para volver a jugar en forma adecuada, reflexionó: "necesitaremos cuatro semanas como mínimo. Tenés una semana de adaptación, luego unos diez días de parte fuerte, pretemporada, que será la base de todo el año y por último viene la parte de futbol y los amistosos. Es el tiempo necesario para que el cuerpo este adaptado a toda la circunstancia y competir como se debe".

"Jugar a puertas cerradas no será lo mismo", expresó más tarde y agregó; "hay una nueva normalidad a la que hay que adaptarse. No nos olvidamos de jugar al fútbol y en Defensor habíamos agarrado la idea de Alejandro (Orfila) y la habíamos plasmado en cancha, lo cual es importante, un punto a favor. Tenemos un plantel amplio, con jugadores de trayectoria y chicos de gran futuro, que va a dar una gran mano".

Por último, consultado sobre la recuperación de las quemaduras que sufrió en un accidente doméstico durante la pandemia, expresó: "tengo el alta parcial, con ciertos cuidados, muchos de sentido común y otros de protección. Me llevó unos 40 días todo esto, de los cuales 30 tuve con las dos piernas paralizadas que fue donde me quemé. Pero volví bien, me siento de esa forma y está todo armado para que cuando vuelva no tener ningún problema".

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy