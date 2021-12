Decurnex sobre tema Corujo: "Hay gente en la que se puede confiar y otras en las que no"

Fútbol uruguayo

Esta mañana José Decurnex habló esta mañana sobre el trabajo hecho en los últimos tres años, del trabajo de venta de jugadores y del posible técnico de Nacional.

"Hay un equipo de trabajo, yo soy parte de este equipo. Simplemente cambia el rol. Yo creo mucho en eso. Nacional tiene un equipo formado en estos tres años que aprendió, entendió Nacional. Un equipo multidisciplinario. Yo soy parte de este equipo. Me parece muy importante que haya una continuidad, que a pesar de los aciertos y los errores, se mantengan ciertas cosas", dijo Decurnex sobre su participación en Nacional en los próximos tres años si gana las elecciones.

"Una de las premisas que establecimos es negociar jugadores del nivel que tiene Nacional quedándote con una parte de la ficha, cosa que no es fácil, y así fue Viña que va a terminar siendo el pase más grande de la historia de Nacional. Nacional tiene un plus en la futura venta de Viña desde la Roma", dijo Decurnex sobre su estilo de negociación.

"En el caso de Emiliano Martínez es igual. Parte de la negociación tenía ciertos bonos y uno de ellos era la clasificación a la Copa Libertadores. Bragantino quería minutos de Emiliano en cancha pero la peleamos y aceptaron que solo la clasificación de Bragantino le daba a Nacional un bono de medio millón de dólares", aseguró Decurnex.

"El estilo de negociación le va a dar frutos a Nacional a futuro. Cuando hacés este tipo de cosas lo hacés pensando en Nacional primero. Vos tenés que dejar cosas sembradas a futuro. Con Viña cobramos una parte del pase en 2020, otra parte en 2021 y seguramente la próxima directiva va a cobrar otra parte. Con Emiliano lo mismo y con Neves seguramente lo mismo", dijo Decurnex.

"Después de la pandemia estamos viendo un mercado mucho más restringido, que no va a ser fácil vender jugadores. Normalmente los mercados más grandes en Brasil, México, MLS , Europa están buscando jugadores pero más a préstamo con opción a compra. Hay que ser muy creativo para lograr este tipo de cosas. Apuntar a los clubes que tengan este respaldo financiero, tal vez con no tanto nombre pero que son parte de una red de clubes que tienen un respaldo financiero y esa solidez que te da la tranquilidad de que vas a cobrar esa transferencia que estás haciendo", contó el Presidente de Nacional.

Luego pasó a argumentar que su directiva fue exitosa: "yo con lo que me quedo es con un resumen de que esta directiva fue la más ganadora de los últimos 10 años de Uruguay. Ganó dos uruguayos, dos supercopas, un intermedio, estuvimos en los cuartos de final de Libertadores. No olvidemos que nosotros arrancamos estos tres años con un tricampeonato en puertas de nuestro tradicional rival que cortamos en un momento histórico con dos finales en cuatro días".

"Una directiva que apostó a un modelo deportivo muy fuertemente basado en el mundo juvenil formativo de Nacional. Este año se hizo un esfuerzo adicional, yo creo que nadie puede decir que no fue así. Fue el mejor período de pases de los últimos años", dijo Decurnex.

En cuánto a la decisión del nuevo entrenador de Nacional, Decurnex dice que su lista no se involucró en difundir qué técnico tomará el mando el año que viene como método para ganar la campaña. "No es si el técnico es fulano o mengano o si vamos a traer a tres jugadores. Nosotros no nos enfocamos en eso. La lista 1899 nunca habló de ningún técnico, no habló del mundo deportivo porque para nosotros lo importante era preservar a Martín Ligüera", dijo el Presidente.

"Tuvimos reuniones con 1500 socios que nos preguntaron cómo iba a ser el modelo deportivo. Seguimos pensando que queremos invertir la pirámide. Que el fútbol formativo es el que va a ser el futuro de Nacional. Este mundo no está basado en una persona, es un grupo de personas que está trabajando en el área deportiva. Entendimos que era necesario que el socio lo supiera y por eso manifestamos a dónde queríamos ir. La propuesta de 1899 dista mucho de solo la decisión del técnico, es un modelo de gestión. Creo que es nefasto que en los clubes, venga alguien, barra y empezar de cero cada tres años. Que venga gente que no conozca al club", aseguró Decurnex.

Pero sí explicó por qué dijeron quién es su candidato. "Damos el paso deportivo porque este es un grupo de trabajo que tiene coherencia y tiene visión a futuro. Acá se tomaron posiciones muy fuertes. Me acuerdo cuando propuse subir la cuota de socio un 50%. Son decisiones que tenés que tomar. Fue muy duro pero lo tuvimos que tomar. Cancelar contratos de jugadores que estaban muy identificados con Nacional. Esto es coherencia, esto es planificar hacia el futuro. Nosotros respetamos el momento deportivo de Nacional hasta el final y hablamos con Álvaro Gutiérrez que aclaró porque era la tercera vez que lo íbamos a hacer. Dimos vuelta la hoja y con esa coherencia y planificación fuimos por un profesional como Pablo Repetto que es un profesional que ha demostrado su valía a nivel internacional. Tomó un proyecto, en Independiente del Valle, que ha sido el mejor proyecto en el fútbol sudamericano junto a Athletico Paranaense de los últimos 10 años", dijo Decurnex.

"Hay dos tipos de proyecto: el billetazo (como puede ser el de Flamengo o el de Palmeiras) o un proyecto de verdad de estructura, de apoyo al mundo formativo que es el que ha apostado mucho Nacional y tiene mucho material y Pablo Repetto tiene los palmarés, la endurance, tiene la personalidad, tiene la demostración de haberlo hecho y tiene la claridad como para poder implementar el proyecto que 1899 quiere", explicó el Presidente sobre los tipos de proyectos.

Según el entrenador con el tema de Laborda se habló con Juárez (entre otros) pero la oferta con el equipo mexicano no es lo que Nacional espera, ni lo que el jugador espera.

En cuanto al episodio de Guzmán Corujo, el presidente dijo lo siguiente:

"Yo creo que te deja aprendizajes que hay personas que están dispuestas a sentarse a planificar y hablar con Nacional y hay otras que no. Aprendés que hay gente en la que se puede confiar y otras que no se puede confiar", dijo Decurnex en relación al representante del defensor de 25 años.

"El tema son las formas, y no de Guzmán. Porque tiene 23 años (tiene 25) y yo lo miro en mis hijos que los míos tienen esa edad y si a los chicos les ponés una decisión de ese nivel, van a necesitar el asesoramiento de su padre, de su madre y de su representante. Cuando todo terminó fui a la casa de Guzmán, tuvimos una muy linda charla, le di un gran abrazo y tenemos que estar agradecidos con lo que Guzmán dejó. Él pidió disculpas y para mí es punto y aparte", dijo Decurnex.

En una entrevista en 100% Fútbol de la Sport 890 le preguntaron si habían conversado con Gonzalo Bergessio. Al delantero se le termina el contrato el 31 de Diciembre de este año.

"Estamos en conversaciones, es fundamental ver las elecciones de mañana y a partir del domingo definir los temas deportivos. La idea de Nacional es preservar algunos jugadores que le dan potencial al equipo. Con Ocampo estamos trabajando. Ocampo es asesorado por Grupo Casal. Tienen una propuesta formal de Nacional. También se habló de una oportunidad de salida. En esa planificación de venta de jugadores, Brian es merecedor de tener una etapa para su futuro, para su carrera en el mundo profesional", dijo Decurnex.

