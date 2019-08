Darwin Núñez tras cerrarse su pase: “Siempre soñé con regalarle una casa a mis padres”

Fútbol uruguayo

“Estoy muy contento por poder dar este gran paso en mi carrera y también por mi familia, que siempre estuvo conmigo. Ahora a aprovechar esta linda oportunidad que se me está dando en el fútbol”, fueron las últimas palabras de Darwin Núñez antes de tomar el avión rumbo a España para transformarse en nuevo jugador del Almería, equipo de la Segunda División de aquel país.

“Estaba un poco ansioso, pero tranquilo también”, contó el delantero artiguense de 20 años al programa 100% Deporte, de Sport 890, y habló de su charla con el presidente del club, Jorge Barrera, que resultó clave para que se llevara a cabo la transferencia.

“Lo llamé, estuvimos hablando y entendió lo que le dije; que quería ayudar a mi familia y seguir sumando experiencia. Me dijo que me quedara tranquilo, que iba a darle para adelante y que iba a salir todo bien. Él me dijo que en el partido con River, si llegaba a jugar, dejara todo. Le dije que no podía dudar de mí porque soy un hincha más y cada vez que me pongo la camiseta de Peñarol la siento. Siempre traté de dejar todo”, aclaró.

Núñez explicó que su ausencia el pasado sábado ante River Plate fue decisión del entrenador Diego López. “El viernes me llamó aparte y me dijo que no iba a contar conmigo por mi posible pase, aunque ahí todavía estábamos esperando y no había nada concreto. Lo tomé de buena manera, aunque quería jugar porque era importante jugar mi último partido en Peñarol en el Saroldi, la cancha donde debuté. Entrené a full y tenía ganas de estar entre los 11”, comentó.

Esta transferencia le permitirá al goleador de las formativas carboneras cumplir un viejo anhelo: “Siempre soñé con regalarle una casa a mis padres y ahora voy a poder. Cuando yo no tenía para comprarme un zapato de fútbol mi madre salía a juntar botellas en la calle y mi padre a laburar 10 horas en la construcción. Estoy muy agradecido a ellos”.

“Cuando surgió la chance hablé con mis padres y les prometí que les iba a comprar la casa. Mamá siempre me dice que esto lo haga por mí porque soy yo el jugador, pero yo le digo que es mi madre y que hizo todo para que yo pudiera dar un paso en mi carrera. Si no fuera por ellos estaría trabajando en la construcción. Gracias a ellos daré este paso en mi carrera”, indicó.

“También tengo a mi hermano, que jugó en Peñarol y estuvo entrenando en primera. Por problemas familiares dejó y cuando quiso volver ya era tarde. Ahora está trabajando en los barrios, de policía, y es muy difícil para él porque ve pasar cualquier cosa. Yo pienso mucho en él, que siempre me está apoyando y es un ejemplo para mí”, agregó Núñez.

“Mi sueño, como todo jugador, es llegar a jugar en Europa y en la selección; compartir vestuario con Suárez, Cavani, Godín y todos esos fenómenos. Ahora tengo que hacer un buen papel allá, mejorar y seguir sumando experiencia. Trataré de dar lo mejor para el equipo”, añadió Núñez, quien se va con un mensaje para los hinchas de Peñarol y una promesa. “Algún día espero poder volver a vestir la camiseta de Peñarol porque es el amor de mi vida”, concluyó.