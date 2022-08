Darwin Núñez: su adaptación a Inglaterra, la relación con sus compañeros y sus objetivos

Fútbol Internacional

Darwin Núñez, que tendrá su debut en Premier League este sábado ante Fulham, fue entrevistado por Liverpoolfc.com, el sitio oficial del equipo inglés, y aseguró que "siempre es una sensación encantadora ganar cosas" y más porque "fue el primero que gané".

"Ahora voy a seguir trabajando duro todos los días en los entrenamientos porque esto es solo el comienzo", comentó, y agregó: "Es un camino largo, que también está lleno de altibajos, y por eso necesito prepararme bien, porque quiero seguir levantando trofeos y ganando muchos títulos".

En estas primeras semanas "las cosas han ido muy bien. Estaba un poco nervioso al principio, ya que todo era nuevo para empezar", pero "a medida que pasaban los días, me sentí muy relajado con mis compañeros de equipo. Realmente dieron una cálida bienvenida encantadora".

"Cuando eres el nuevo te sientes un poco nervioso, y más cuando no sabes el idioma. Quieres comunicarte y simplemente no puedes. Quieres tratar de entender pero no entiendes nada en absoluto cuando están hablando", pero "[James] Milner habla español, Thiago [Alcántara] y los brasileños, así como Luis Díaz", por eso "ahora me siento muy bien y mucho más relajado y cómodo aquí".

Contó que lo han ayudado "[Roberto] Firmino, Fabinho, Luis Díaz y Fábio [Carvalho]". "No hablo ni entiendo muy bien inglés, pero, siendo honesto, nos estamos haciendo entender usando el lenguaje de señas", añadió.

Fútbol y risas

La pretemporada en Austria "fue genial porque allí me estaba acostumbrando más a las sesiones de entrenamiento, además de construir un mayor entendimiento con los jugadores". "Thiago me ayudó muchísimo cuando llegué. Siempre está pasando las instrucciones del gerente cuando estamos haciendo un simulacro en el entrenamiento".

"A decir verdad, fue Kostas [Tsimikas] quien atrapó el primero, que pesaba 120 y era demasiado grande para que una persona pudiera levantarlo sola", comentó sobre la foto con un pescado durante la pretemporada. "Luego fue mi turno y atrapé el pez que sostenía en la foto por mi cuenta. Casi todos los que fueron a pescar atraparon algo", ahondó.

"Disfruté muchísimo" los cuatro goles al RB Leipzig "porque no esperaba marcar esa cantidad". Que Salah le diera el penal "fue genial" y consideró que fue "un gesto muy bonito".

Grandes cosas

Aseguró que "esto es solo el comienzo. Me salió bien el sábado pasado contra el City, logré marcar un gol y generé el penal, pero no tengo que sentir ninguna presión añadida ahora mismo".

"Cuando entró el gol, no supe muy bien cómo celebrarlo. Me saqué la camiseta y comencé a celebrar con una gran liberación de adrenalina y furia. Me llené de alegría en ese momento y, como siempre, dediqué el gol a mi mujer y a mi hijo", comentó sobre el tanto en la Community Shield.

Para esta temporada no se puso "un objetivo", pero, "por supuesto, es genial y muy bienvenido si los goles fluyen y yo estoy marcando". Quiere que le "vaya bien y dar todo lo que tengo por el equipo y este grupo de jugadores, y que al final de la temporada podamos estar levantando un trofeo. Eso es lo que quiero y lo que todos quieren aquí en Liverpool", cerró.

