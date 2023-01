Darwin Núñez podría perderse el partido de Liverpool con Brighton por una molestia

Fútbol Internacional

El periódico inglés The Telegraph informó este jueves que Darwin Núñez sufrió una pequeña molestia durante los últimos entrenamientos, pero no especificaron. Según la información, desde el club no existe preocupación porque no es de gravedad.

Esta molestia que sufrió el delantero uruguayo lo dejaría fuera del partido del próximo sábado ante el Brighton, que será a las 12:00 horas por la Premier League. Sin embargo, sería solamente por precaución, por lo que igualmente hay posibilidades de que llegue.

De esta manera, se sumaría a la lista de lesionados de Virgil van Dijk, Diogo Jota y Luis Díaz. El artiguense viene de convertir por FA Cup y ya lleva 10 goles en 23 partidos con la camiseta del equipo inglés.

