Darwin Núñez desmintió que haya roto la cuarentena en su vuelta a Artigas: “No era yo”

Darwin Núñez fue acusado de romper la cuarentena obligatoria que se impone a las personas que llegan al Uruguay desde el exterior. El futbolista retornó desde España con su madre y se dirigió directamente a la chacra que compró hace pocos meses en Artigas, a los efectos de evitar un posible contagio. Sin embargo, algunos vecinos aseguraron haberlo visto jugando un partido de fútbol con amigos, y otros afirmaron que estuvo en el centro de la ciudad.

“Según los vecinos armó un partido de fútbol. Por medio de seccional tercera se lo fue a intimar que tenía que cumplir la cuarentena él y su familia, que están en la chacra. Dijeron que estaba en el centro pero hicimos una investigación y, supuestamente, quien estaba no era él sino su hermano (Junior Núñez), que es muy parecido”, explicó a medios artiguenses la fiscal Teresita Vernengo.

El propio jugador desmintió que estuviera jugando al fútbol o paseando por el centro de Artigas, y contó al programa 100% Deporte, de Sport 890, que decidió volver desde España ante la expansión del coronavirus porque su madre “estaba con mucho miedo porque es grande y tiene las defensas bajas”.

“Quería sacarla de Almería y me pidió que viniera con ella porque no se sabe manejar en los aeropuertos. El presidente del club me dio permiso y en el aeropuerto me estaba esperando el Chino (Edgardo Lasalvia) con el auto. Salí del aeropuerto directo para Artigas. No circulé por Montevideo ni por la ciudad acá en Artigas. Llegué directo al campo, que es a 10 kilómetros de la ciudad”, aclaró.

“Se dijo que andaba paseando por el centro y que hice un partido de fútbol, pero es mentira. Desde que compré la chacra hablé con mi hermano y mis amigos para que hicieran una canchita de fútbol 7 en un espacio que hay. Cuando llegué estaban por terminarla y yo no hice ningún fútbol. Fue mi hermano que terminó de hacer la cancha con los amigos y jugaron un partidito. Yo desde que llegué he pasado con mi madre”, puntualizó.

“Con mi madre somos conscientes de lo que está pasando. No somos tan mala gente de llegar de un país que está muy mal e irnos a la ciudad a pasear o juntar a mis amigos para hacer un asado o jugar al fútbol. Yo no quiero el mal para la gente; quiero lo mejor y quiero que esto se termine ya. No era yo el que andaba por el centro”, concluyó.

