Danubio: Diego Ifrán descolgó los botines y entrena con la tercera pensando en volver

Diego Ifrán anunció su retiro del fútbol profesional en agosto de 2017 con apenas 30 años, días después de rescindir con el Sporting Cristal de Perú. Hoy, a los 32 y jugando para despuntar el vicio en la selección de Cerro Chato, se entrena con la tercera de Danubio pensando en volver.

“El lunes empecé a entrenar con la tercera, pero sin mucho compromiso con el club porque hace mucho que dejé de jugar y no quiero comprometer tanto al club. De los dos lados hay ganas de que esté y trataremos de ver si físicamente me puedo poner en forma para aportar algo”, contó el goleador al programa Derechos Exclusivos, de Radio Uruguay, y agregó que lo motivó un llamado del presidente franjeado.

“Me llamó Arturo del Campo. Mi mejor etapa futbolística fue en Danubio, hasta la lesión de rodilla. No quería comprometer al club porque tengo un lindo recuerdo de aquellos dos años y no quería venir así nomás a arreglar algo que no pudiese llevar a cabo en la cancha. No da para opacar aquellos dos años tan lindos”, señaló el ex Fénix, Danubio, Real Sociedad, Deportivo La Coruña, Tenerife, Peñarol y Sporting Cristal.

“Físicamente me va a costar un poco, pero tengo fe. Por algo me vine a entrenar para ver si me pongo a punto. Después será una decisión del técnico. Las ganas y la disponibilidad de entrenar y aportar para el equipo siempre van a estar. Ojalá pueda llegar a eso y volver a disfrutar en Danubio”, comentó tras haber hablado con Del Campo y con Sergio Markarián, actual director deportivo franjeado y entrenador del plantel principal cuando él lo integraba en 2010.

“Más de un mes no creo que me lleve esto. Tampoco van a esperar mucho por mí y Danubio necesita estar bien para este año. Yo tampoco me puedo apurar y no quiero meterle ninguna traba al club. Iré a entrenar hasta que me digan ellos. No soy quién para decir ‘ahora estoy pronto’ ni quiero comprometer a nadie. Intentaré estar bien lo antes posible”, agregó, y comentó que aún no habló con Martín García pero sabe que el director técnico está al tanto de la posibilidad de sumarlo al plantel.

Por lo pronto, hace deporte por placer. “Estoy jugando el campeonato de selecciones del interior, pero casi no tenemos entrenamientos. Nos juntamos los fines de semanas a jugar. No te exige un ritmo para jugar porque uno no se juega cosas tan importantes. Es más por el disfrute y el orgullo que por otra cosa. No hay tanta responsabilidad como en el fútbol profesional, pero siempre lo disfruto porque siempre he representado al pueblo y me siento muy querido ahí”, concluyó.