Daniel Carreño abrió el debate: "¿Está preparado Uruguay para recibir a Gallardo?"

"¿Está preparado para recibir a Gallardo? Entendamos que es un tipo inteligente, conocedor del tema y está catalogado como uno de los mejores entrenadores del mundo y no hay discusión", comenzó a decir Carreño sobre la situación del entrenador argentino.

"Desde el punto de vista del orgullo, de su posición que esté todo solucionado (organización interna de infraestructura y juveniles), ¿dónde va a estar su sello? En la cancha. Así que va a tener 3 días para marcar su impronta y ganar. Gallardo está arriba de la nube. Tiene más para perder que para ganar", dijo el entrenador en 100% deporte de la Sport890.

"Nosotros capaz precisamos alguien que nos solucione este problema que tenemos ahora. Esa prolijidad (en infraestructura y formativas), esa herencia que nos dejó Tabárez, que la agarre un entrenador que conozca a los jugadores y se ocupe de ganar, que es lo que queremos todos; ganar estos partidos. Jugar bien y ganar ya es algo que nos dejaría bien posicionados. Jugar bien y perder nos dejaría con un futuro lindo pero un presente malísimo; miraríamos un mundial de afuera. Así que lo que precisamos ahora es ganar", aseguró Carreño y dice que hay especialistas para este momento.

"Yo creo que hay técnicos que ahora serían ideales. Tienen experiencia para este tipo de circunstancias. Diego Alonso, Guillermo Almada, Alexander Medina, son tipos que nos encantaría que dirijan a la selección pero yo creo que ellos quieren tener un proceso más largo, poner su impronta. Como DT soñás con tener a Valverde, a Bentancur, pero ahora no hay tiempo para probar si cambiamos los puntas o jugamos con tres puntas. Estos que te nombré, todos están capacitados para tomar los cuatro partidos y ganarlos pero ellos serían más para un inicio de proyecto", dijo Carreño.

En esa lista de jugadores jóvenes en los que también sumó a Paulo Pezzolano y Marcelo Méndez, no nombró a Diego Aguirre.

"Yo por Aguirre tengo amistad y admiración, creo que los técnicos uruguayos Diego Aguirre, Fossati, Lasarte son técnicos ya comprobados. Yo creo que visualizarían cosas más rápidas, mientras que los que son más jóvenes buscarían imponer su sello. Yo me preocuparía más por ganar, creo que el Cacique se preocuparía más por demostrar su trabajo", dijo Carreño a modo de ejemplo de la diferencia de perspectivas en una carrera que recién comienza a una que ya está establecida.

También llevó la situación a un nuevo extremo proponiendo el nombre de Julio César Antúnez. "¿El Tola Antúnez no tiene chance de dirigir la selección? No, ninguna. Dale al Tola Antúnez estos partidos. Quizás lo desarrolle mejor que todos nosotros juntos. Porque ya lo ha hecho mil veces, no lo marea la prensa, los contratistas", concluyó el DT de Wanderers.

