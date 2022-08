Fútbol uruguayo

Damiani: “El único consejo que le di a Ruglio, y no lo tomó, fue que pensara en grande”

“Hay que llenar al club de los mejores, no de Peñarol. Con ese criterio ponía a mi madre a manejar mis empresas”, dijo el expresidente.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Juan Pedro Damiani fue el invitado del programa ‘100% Deporte’ de Sport 890 este viernes y se refirió a Peñarol. Desde su primera frase le apuntó a Ignacio Ruglio, presidente actual de la entidad aurinegra, de cuya gestión lamentó que “para todo hay un relato y una justificación”. “En la vida hay que hacerse cargo y conducir. Hablar menos y conducir más. Menos pico y más pala”, indicó.

“Yo hace cinco años que me fui del club y me parece que no se puede conducir mirando por el espejo retrovisor”, agregó el expresidente carbonero, y dijo haber dejado al cabo de su gestión en 2017 “una institución a punto de despegar enormemente, de meter un quinquenio y con una diferencia desde lo económico y lo institucional”.

“Lamentablemente creo que el presidente actual heredó una situación. Todo lo que tiene lo heredó y ha desarmado gran parte de esa cosa, lo que a mí me duele enormemente. Tenía la gran posibilidad de ponerse bajo el brazo y apañar a mucha gente de experiencia que tiene en el club y no lo ha hecho”, agregó.

“Tiene que pensar en grande”

Consultado por el rol de “hombre de consulta” que iba a asumir tras perder las elecciones en diciembre de 2020, cuando resolvió no ocupar su lugar en el Consejo Directivo del Club, fue claro: “El único consejo que le di, y creo que no lo tomó, es que pensara en grande. El presidente de un club grande tiene que pensar en grande. Son distintos estilos de conducción”.

“El césped del Campeón del Siglo te demuestra una visión y para todo hay un relato. Está muy mal por un mal uso de la cancha, pero me han contado que el secretario general (Evaristo González) dijo que es un problema con el sol. ¿Pero cómo? ¿Cambió el sol? Si en seis años fue un billar”, reflexionó, y agregó que hubo una resiembra porque se utilizó demasiado el piso para entrenar.

“Ahora dicen que Peñarol no tiene otras canchas, cuando debe ser la institución que tiene más canchas. Tiene cinco o seis en el Centro de Alto Rendimiento, tiene Los Aromos, Las Acacias y el Campeón del Siglo. Es un relato que todo lo justifica”, señaló, y explicó que en su gestión el estadio se usaba para practicar una vez por semana y cuando era local Peñarol.

La “puesta en escena” de la salida de Larriera

Damiani dijo que hubiera cesado a Mauricio Larriera por malos resultados antes de concretarse su renuncia, y le sorprendió su partida tras la primera fecha del Torneo Clausura, “después del período de pases”. “Si sos tan amigo como decís del técnico lo tenés que convencer de que se quede. Por lo que dice el presidente, que prácticamente vive en Los Aromos”, dijo.

Respecto al particular hecho de la presentación de Leonardo Ramos (cuyo retorno valoró) al plantel coincidiendo con la despedida de Mauricio Larriera, opinó que fue “una actuación” y que “continuamente es una puesta en escena”. “Es como si una pareja se separara y después le presentara al nuevo marido. Me dio la sensación de que para Larriera era una bendición irse”, opinó.

“Llenar a Peñarol de los mejores, no de Peñarol”

“Para mí no hay que estar en Los Aromos. El presidente es el presidente, el técnico es el técnico y los jugadores son los jugadores.

Hay que llenar al club de los mejores, no de Peñarol. Si son de Peñarol, mejor. Nosotros tratamos de llevar a los mejores en cada área, no de llenar a Peñarol de Peñarol. Con ese criterio ponía a mi madre a manejar mis empresas. No funciona así, pero lo digo con humildad”, expresó.

Sostuvo que no hubiera designado a Pablo Bengoechea ni a Gabriel Cedrés para encabezar la gestión deportiva porque no cree que tengan “la experiencia necesaria para ese cargo”, y criticó que haya cambiado la estructura de formativas.

“Desarmó algo que funcionaba bien, sacaba a los mejores jugadores y después se lo llevó Nacional”, dijo en relación a la salida de Fernando Curutchet, antiguo coordinador de formativas. “En vez de construir sobre cimientos, trajo a dos muchachos muy buena gente que no sé cuáles son sus cualidades para conducir”, lamentó. “Hay que traer a los mejores, y si son de Peñarol, mejor”, reiteró.

“Dice que está mal económicamente pero le ofrece 700.000 dólares a Cavani”

Sobre las críticas que recibió su gestión en el área económica, recordó que “lo barato sale caro”, por lo que no está de acuerdo con bajar el presupuesto. Además recordó que “el Barcelona está endeudado y gastó un montón, no jugó con los de La Masía, porque sino se le caen los sponsors”.

“Hay una contradicción. Ruglio dice que está mal económicamente pero le ofrece 700.000 dólares a Cavani”, sostuvo, aunque comentó que era una buena opción porque él también hubiese apostado a un jugador de renombre. “Esos te salen barato. Los que salen caro son los que no juegan”, comentó Damiani.

“Dice que esta liga no es atractiva para esos jugadores. ¿Cómo va a decir eso? Nosotros trajimos a Forlán, al Cebolla Rodríguez, a Gargano, a Maxi Rodríguez. Tenés que apostar en grande”, indicó, y estableció una comparación tajante: “Que Nacho Ruglio hable de ordenar la economía es como que un vegetariano hable de la industria frigorífica”.

"Que Nacho Ruglio hable de ordenar la economía es como que un vegetariano hable de la industria frigorífica" Juan Pedro Damiani en 100% Deporte pic.twitter.com/0VQf0m4lh9 — ?????????? ?????? (@Sport890) August 5, 2022

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy