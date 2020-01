Fútbol Internacional

DT del Chelsea sobre Cavani: “Es un gran jugador” y “siempre me ha gustado su mentalidad”

Edinson Cavani, de 32 años, tiene los días contado en París Saint Germain. El director deportivo del club, el brasileño Leonardo, confirmó que el delantero busca salir debido a los pocos minutos que suma tras el arribo del argentino Mauro Icardi. Uno de los primeros equipos que se interesó por el delantero fue el Atlético Madrid.

"Ha pedido irse. Estudiamos la situación. Es verdad también que hemos tenido una propuesta del Atlético Madrid, pero no la aceptamos", afirmó Leonardo sobre la salida del máximo goleador de la historia del PSG con 198 tantos.

Hubo otro club que se interesó en el salteño y se trató del Chelsea. El entrenador del equipo inglés, Frank Lampard, se refirió, en conferencia de prensa, sobre la calidad de Cavani: "Es un gran jugador. He jugado contra él y siempre me ha gustado su mentalidad y su actitud. Sus estadísticas de goles hablan por sí mismas". Además, añadió que "no estoy al corriente de su situación, pero lo veríamos bien".

El goleador de la temporada del Chelsea es el joven delantero inglés Tammy Abraham, de 22 años, con 16 tantos. Sin embargo, Lampard nota que la gran deficiencia de su equipo es la efectividad: "La idea de aportar experiencia (Cavani) es interesante. A veces los jóvenes jugadores necesitan un poco de ayuda, esto nos podría servir".

Abraham es el delantero titular, mientras que las alternativas son el belga Michy Batshuayi y el francés Olivier Giroud. Cabe destacar que este último está muy cerca de cerrar su fichaje con el Inter de Milán.

De esta manera, la posibilidad de que Cavani pueda jugar en Inglaterra comienza a tomar mucha más fuerza.