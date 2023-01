Fútbol uruguayo

DT de Granada sobre Arezo: “Por determinadas razones no tiene los minutos que necesitaría”

Paco López dijo que no es su “cometido” hablar de la marcha o no de un jugador al que quieren “mucho a nivel personal y profesional”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El entrenador del Granada, Paco López, abrió la puerta de salida en el presente mercado al delantero uruguayo Matías Arezo, quien está a un paso de llegar a Peñarol, ya que restan pequeños detalles a solucionarse entre los dos clubes.

“Es una evidencia que es un jugador que está participando poco y que un futbolista de su categoría y con su edad (20 años) lo que busca es tener minutos y jugar”, comentó el técnico del Granada este sábado en rueda de prensa.

Paco López dejó claro, sin embargo, que no es su “cometido” hablar de la marcha o no de un jugador al que quieren “mucho a nivel personal y a nivel profesional”. “Lo que queremos es que demuestre su nivel, y aquí por determinadas razones no está teniendo los minutos que necesitaría”, añadió el técnico sobre Matías Arezo.

El atacante uruguayo, nacido hace 20 años en Montevideo, llegó al Granada en el pasado mercado procedente de River Plate por 7 millones de euros, pero ni en la pasada campaña ni en la actual ha tenido la regularidad y la continuidad esperadas, al punto de que ha anotado un solo gol en 16 partidos.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy