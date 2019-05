Cuevas jugará ante Thiem: “Si era por mí elegía otro rival, pero me tengo confianza”

Tenis

Pablo Cuevas y Dominic Thiem se conocen mucho. Han jugado ya cinco veces entre sí, y por tanto el salteño no espera grandes sorpresas, aunque sí mucho cuidado en su partido de tercera ronda ante el cuatro del mundo.

"Si hubiera sido por mí elegía otro rival. De los preclasificados había 27 o 28 jugadores mejor para enfrentar, pero sabiendo eso, me tengo confianza. Sé que es un partido súper difícil, pero vengo jugando bien, nos conocemos, nos hemos ganado mutuamente, creo que ambos sabemos lo que hace el otro y también que hay que jugar un buen partido para poder ganarlo", señaló el uruguayo tras vencer a Kyle Edmund y conocer que se mediría nuevamente ante el austríaco.

Luego, el 47 del mundo se refirió a la coincidencia de enfrentarse dos jugadores de muy buen revés a un mano. Cuevas se refirió tanto a cómo pegan uno y otro este golpe, así como a la forma de jugarle a Thiem.

"Aunque los dos lo hacemos a una mano, no sé quién tiene el revés más lindo. Él lo varía más, lo tira plano a veces, yo capaz que le doy más efecto. Son diferentes, pero indudablemente no tengo no tengo dudas de jugarle a su revés. No me da miedo jugarle para ese lado. No estoy pensando en no jugarle por un lado o por otro y lo mismo de él hacia mí. Planteo un partido de igual a igual y prestándole mucha atención al global del partido y no en algo tan específico", explicó.

El mejor tenista uruguayo también se refirió a la incorporación a comienzos de año del chileno Nicolás Massú como entrenador del austríaco, con quien está trabajando desde Indian Wells, donde venció a Roger Federer. Juntos recorrieron la gira previa sobre polvo de ladrillo europeo sumando el título de Barcelona.

"Tiene un entrenador sudamericano, que si le cuenta mucho lo que voy a hacer me va a estar esperando. Indudablemente, además de jugar bien tengo que tener agresividad en el juego porque si bien él se para muy atrás, le pega muy fuerte a la pelota. No necesariamente para dominar los puntos hay que jugar cerca de la línea. Deberé cuidarme de eso, y estar atento a algunos detalles que ojalá se vean en el partido del sábado", dijo el salteño,

Thiem junto a Massú

Desde que están juntos, a partir del ATP de Buenos Aires, Thiem ha ganado 18 partidos y perdió seis, y suman dos títulos, uno en cemento y el otro en polvo de ladrillo.

Antes, al inicio del año, el austríaco había caído en Doha en el debut ante Pierre Hugues Herbet, y luego de ganarle a Benoit Paire, fue eliminado en el Abierto de Australia por Alexei Popyrin, un invitado al cuadro final rankeado 149 del mundo.

Luego de la serie de la Davis de Chile, Massu acompañó al actual cuatro del mundo en Buenos Aires, donde derrotó a Pablo Cuevas en cuartos pero perdió en semis ante Diego Schwartzman.

Perdió en primera ronda de Rio de Janeiro, pero dio el batacazo en Indian Wells al vencer en la final a Roger Federer, con victorias camino a la definición ante Milos Raonic (14) y Gael Monfils (19).

En Miami perdió ante Hubert Hurkacz, y luego comenzó su gira sobre polvo de ladrillo europeo.

Perdió en octavos de Montecarlo frente a Dusan Lajovic, y posteriormente derrotó en la final de Barcelona a Daniil Medvedev, con victoria resonante en semis frente a Rafa Nadal.

En Madrid volvió a ganarle a Federer, pero en semis cayó ante Novak Djokovic. En octavos había vencido a Fabio Fognini (12).

Finalmente, antes de llegar a Paris pasó por Roma y fue eliminado por Fernando Verdasco.

Declaraciones gentileza @quiquecano

Fernando Tetes para FútbolUy