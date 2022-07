Cristiano Ronaldo fue a la Ciudad Deportiva del Manchester United y quiere irse

Fútbol Internacional

Manchester United volvió a su Ciudad Deportiva este martes después de una gira de partidos amistosos por Tailandia y Australia, en la que no estuvo presente Cristiano Ronaldo. El portugués apareció hoy en el predio para dialogar con el área deportiva de la institución.

Llegó junto a su representante, Jorge Mendes, y habló con el entrenador Erik ten Hag, además de Alex Ferguson, una persona de consulta permanente. Sir Alex fue el que hizo debutar a Cristiano en el United y tiene una relación especial con él.

Ronaldo no quiere continuar en el club porque no ve que tenga un plantel para pelear la Premier League y, sobre todo, porque no disputa la Champions League, torneo que tiene al lusitano como máximo goleador histórico con 140 goles, 15 más que Lionel Messi.

El United quiere convencer al portugués de quedarse, pero si no lo logra está dispuesto a cederlo a préstamo para no truncar su deseo, según informó The Sun. Sin embargo, no hay destinos claros dentro del mercado, lo que complica la operativa.

Paris Saint Germain y Chelsea ya descartaron la incorporación de Ronaldo, quien sopesa las opciones del Bayern Múnich, Borussia Dortmund, su querido Sporting Lisboa o hasta el Atlético de Madrid. No obstante, los colchoneros deberían liberar uno o dos futbolistas para no pasarse del cupo de la masa salarial en términos de fair play financiero.

Desde el Atlético de Madrid no confirman el fichaje de Cristiano Ronaldo, pero tampoco lo descartan. Es un jugador pretendido por Diego Simeone siempre y cuando se pueda cumplir con los requerimientos administrativos, que no son un detalle menor.

